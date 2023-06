Morre Silvio Berlusconi, ex-dono do Milan, aos 86 anos

Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália e ex-proprietário do Milan, morreu nesta segunda-feira, 12, aos 86 anos de idade. Ele estava hospitalizado no San Raffaele, em Milão, lutando contra leucemia e infecção pulmonar.

O empresário do ramo de mídia ganhou fama mundial a partir de fevereiro de 1986, quando adquiriu o Milan, que atravessava um período de sete anos sem vencer o campeonato italiano e vinha de dois rebaixamentos. Durante a gestão, o time rossonero se reergueu e conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões, oito do Campeonato Italiano, um Mundial de Clubes e seis Supercopas da Itália.

Ao longo de mais de 30 anos sob sua presidência, o clube somou mais de 30 títulos. Alavancado pelo sucesso esportivo, Silvio Berlusconi teve carreira de sucesso na política e foi primeiro-ministro da Itália de 1994 a 1995, de 2001 a 2005, de 2005 a 2006 e de 2008 a 2011.

Acionista-proprietário do império de mídia Mediaset, Berlusconi tinha uma fortuna avaliada em 7 bilhões de dólares (cerca de 34 bilhões de reais), segundo a última atualização do ranking de bilionários da revista Forbes, o que fazia dele o 5º mais rico da Itália e 348º do mundo.

Em abril de 2017, Berlusconi vendeu o Milan para o grupo Rossoneri Sport Investment Lux, de investidores chineses, pelo montante de € 740 milhões (equivalente a R$ 2,5 bilhões na época). Recentemente, esteve à frente do Monza e levou o clube à elite italiana, onde se manteve.

AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell’indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari.

“Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a… pic.twitter.com/CWmYy8xzwi — AC Milan (@acmilan) June 12, 2023

La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente. pic.twitter.com/aRLSxxzUVz — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 12, 2023

Comunicado Oficial: fallecimiento de Silvio Berlusconi.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 12, 2023

Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente”. pic.twitter.com/URLk802bcJ — AC Monza (@ACMonza) June 12, 2023