Morre Just Fontaine, lenda do futebol francês, aos 89 anos

Just Fontaine, lenda do futebol francês, morreu, aos 89 anos, nesta quarta-feira, 1º. A informação foi divulgada pela agência de notícias AFP, com um comunicado da família do ex-jogador que é até hoje é o maior artilheiro em uma única edição de Copa do Mundo, com seus 13 gols marcados em 1958.

Natural de Marrakech, cidade do Marrocos, Fontaine nasceu dia 18 de agosto de 1933 e faria 90 anos em 2023. Filho de um francês e uma espanhola, começou a carreira no clube marroquino USM Casablanca antes de brilhar por Nice e Stade Reims.

Em 1958, defendeu a seleção francesa no Mundial, quando marcou 13 gols em seis partidas, construindo recorde histórico. Considerada uma das favoritas, a França só caiu nas semifinais diante do campeão Brasil, por 5 a 2, com três gols de Pelé, à época com 17 anos.

Nos últimos ano de carreira, no Reims, pôde jogar ao lado de outro craque e colega de seleção, Raymond Kopa, que retornara do Real Madrid. Fontaine, no entanto, sofreu uma fratura da tíbia e do perônio e jamais conseguiu se recuperar plenamente, aposentando-se em 1962.

Se aventurou como treinador e chegou a dirigir as seleções de França e Marrocos, além do PSG. Ele levou o time da capital à primeira divisão em 1974, quatro anos depois de sua fundação. Após curta passagem pelo Toulouse, foi técnico da seleção de seu país de nascença, onde ficou por três temporadas.

Nas redes sociais, o Reims, clube em que o Fontaine se aposentou, em 1962, publicou uma homenagem. “Uma estrela do futebol francês, um artilheiro inigualável, um lendário Rémois. À sua família, aos seus entes queridos, o Stade Reims apresenta as mais sinceras condolências.”

O Paris Saint-Germain, clube que também tem Fontaine em sua história, foi outro clube que lamentou a morte, relembrando o feito histórico alcançado na capital francesa. “É um monumental do futebol francês que nos deixou e um dia triste para os amantes do Paris Saint-Germain, clube que levou à primeira divisão há 50 anos.”

𝗨𝗻𝗲 𝗲́𝘁𝗼𝗶𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗮𝗶𝘀, 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗵𝗼𝗿𝘀 𝗽𝗮𝗶𝗿, 𝘂𝗻 𝗥𝗲́𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗹𝗲́𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮𝗶𝗿𝗲 💫 À sa famille, à ses proches, le SDR adresse ses plus sincères condoléances 🙏#JustFontaine #LégendeSDR pic.twitter.com/0oFAIKJ9AB — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 1, 2023

Une pensée pour Just Fontaine. C’est un monument du football français qui nous a quittés, et un triste jour pour les amoureux du Paris Saint-Germain, un club qu’il avait mené à la première division il y a 50 ans. pic.twitter.com/XZzDjTsi1P — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 1, 2023