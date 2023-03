Messi x Cristiano? Clube saudita prepara proposta pelo argentino

Cinco anos depois da última temporada em que se enfrentaram na mesma liga nacional, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi podem voltar a ter encontros frequentes. De acordo com informações do diário Marca, da Espanha, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, prepara uma proposta de 220 milhões de euros (1,2 bilhão de reais) por ano para o craque argentino, salário equivalente ao do astro português, atualmente no Al-Nassr.

Para isso, seria possível até uma mudança das leis do país, flexibilizando uma regra de limite salarial para permitir a chegada de Messi. Segundo a publicação, o sonho de reeditar a rivalidade local dos tempos de Real Madrid e Barcelona está vivo em Riad.

Os rumores aumentaram após Jorge Messi, pai do jogador, ser visto na capital saudita, nesta terça-feira, 14. Ainda que o motivo da visita não tenha sido confirmado, a esperança cresceu entre torcedores e simpatizantes do Al-Hilal, especialmente porque o atleta de 35 anos não deve renovar seu vínculo com o PSG, que se encerra em junho.

Algoz do Flamengo no último Mundial de Clubes, o Al-Hilal perdeu a final do torneio contra o Real Madrid. Campeão da Liga Saudita 18 vezes e tetra da Liga dos Campeões da Ásia, o time ainda conta com outros nomes conhecidos, como o atacante malinês Moussa Marega, ex-Porto, e o ponta Michael, ex-Flamengo.

No início deste ano, Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentaram em um amistoso entre o PSG e um combinado entre Al-Hilal e Al-Nassr. A partida foi o último encontro entre os craques que dominaram as principais premiações do futebol nos últimos 15 anos.