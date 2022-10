Messi voltará ao Barcelona em julho de 2023, diz jornalista argentina

Atualizado em 4 out 2022, 11h59 - Publicado em 4 out 2022, 11h48

Por Da redação Atualizado em 4 out 2022, 11h59 - Publicado em 4 out 2022, 11h48

Lionel Messi voltará a ser jogador do Barcelona a partir de 1º de julho de 2023, quando seu contrato atual com o Paris Saint-Germain se encerrar, de acordo com a jornalista argentina Veronica Brunati. A profissional, que é próxima da família do jogador, publicou a informação nesta terça-feira, 4, em seu perfil no Twitter.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

Maior artilheiro da história do Barça, Messi deixou o time no ano passado em meio à crise financeira vivida pelos catalães. Com limites rigorosos impostos pela liga espanhola, o clube não tinha a capacidade de registrar o salário do camisa 10, que acabou saindo de graça ao fim do contrato e assinando um vínculo de dois anos com o PSG para jogar ao lado de Neymar e Mbappé.

Perguntado sobre um possível retorno do ídolo ao Barcelona, o técnico do time espanhol, Xavi, desconversou na última segunda-feira, 3. “Gosto muito do Leo, é um amigo, quero todo o melhor para ele e o Barça é sua casa, mas não é o momento de falar do Leo”, disse o treinador e ex-companheiro de vestiário de Messi.

Dono de sete Bolas de Ouro como melhor jogador do mundo (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021), Messi vem tendo seu futuro especulado com frequência na imprensa europeia. Segundo veículos franceses, o PSG planeja oferecer um novo contrato de duas temporadas ao argentino, que atualmente tem 35 anos.

Após um primeiro ano abaixo das expectativas, Messi tem se destacado em sua segunda temporada em Paris. Até o momento, em 12 jogos, o argentino já marcou sete gols e deu oito assistências.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!