Messi supera Mbappé e é eleito atleta do ano por jornal francês

O campeão do mundo Lionel Messi foi eleito o atleta do ano de 2022, pelo jornal francês L’Équipe. Em votação determinada pelos jornalistas da publicação francesa, o craque argentino ficou com o primeiro lugar, superando o seu companheiro de PSG, Kylian Mbappé, o segundo no ranking. O tenista espanhol Rafael Nadal ficou na terceira colocação.

No último ano, Messi conquistou a Copa do Mundo e a Finalíssima com a seleção argentina, além do Campeonato Francês e a Supercopa da França com o PSG. Ele terminou com 808 pontos na votação. Mbappé conquistou os mesmos troféus com a equipe francesa e chegou à final da Copa, torneio em que terminou como artilheiro, somando 381 pontos no ranking. Enquanto isso, Nadal foi o vencedor do Aberto da Austrália e ganhou Roland Garros pela 14ª vez em sua carreira, o que lhe rendeu 285 pontos.

Fechando o top-5, ficaram Remco Evenepoel, ciclista de estrada belga e campeão mundial da categoria, e Max Verstappen, piloto de Fórmula 1 atual bicampeão do mundo. O terceiro – e último – jogador de futebol entre os dez melhores é Karim Benzema, campeão espanhol e da Liga dos Campeões, que ficou em sexto.

Confira o top-10 do L’Équipe na votação de atleta do ano

1 – Lionel Messi (futebol) – 808 pontos

2 – Kylian Mbappé (futebol) – 381 pontos

3 – Rafael Nadal (tênis) – 285 pontos

4 – Remco Evanopoel (ciclismo) – 252 pontos

5 – Max Verstappen (automobilismo) – 196 pontos

6 – Karim Benzema (futebol) – 195 pontos

7 – Armand Duplantis (salto com vara) – 185 pontos

8 – Stephen Curry (basquete) – 139 pontos

9 – Antoine Dupont (rúgbi) – 105 pontos

10 – David Popovici (natação) – 98 pontos