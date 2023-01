Messi recebe homenagens por título mundial na volta ao PSG

Lionel Messi retornou com honras ao PSG nesta quarta-feira, 4. O craque argentino, campeão e eleito pela Fifa o melhor jogador da Copa do Mundo, foi recebido em seu primeiro treino após o êxito sob efusivos aplausos de seus companheiros e ainda recebeu do diretor de futebol, Luis Campos, um troféu em alusão à conquista.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Autor de sete gols e três assistências no torneio do Catar, o camisa 10 da seleção da Argentina estava de folga nos últimos dias. Havia expectativa sobre como o clube de Paris receberia o craque depois do triunfo na final justamente sobre a seleção francesa, mas todos os gestos foram de afeto.

Curiosamente, a estrela local da equipe, Kylian Mbappé, autor de três gols na decisão em Doha, não estava presente, pois recebeu folga por ter se apresentado antes do previsto, bem como o marroquino Hakimi. Ambos estão nos Estados Unidos.

Une 𝐡𝐚𝐢𝐞 𝐝'𝐡𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫 pour notre champion du monde ! 👏❤️💙#BravoLeo pic.twitter.com/xsRHdfVbQS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2023

Entre sorrisos e cumprimentos, o brasileiro Neymar foi um dos primeiros a recepcionar o amigo Messi em seu retorno. Nesta temporada pelo clube francês, o argentino já acumula 12 gols e 14 assistências em 19 partidas. Ao lado de Neymar e Kylian Mbappé, conduz o PSG à liderança da liga nacional e às oitavas de final da Liga dos Campeões, mesmo com a classificação como segundo colocado do grupo.

A equipe parisiense volta a campo na próxima sexta-feira, 6, contra o modesto Chateauroux, pela Copa da França. Desde que chegou ao badalado time, jogou a competição apenas uma vez, na eliminação da última temporada, contra o Rennes.