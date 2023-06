Messi fecha ciclo no PSG com ótimos números e insatisfação da torcida

O casamento entre Lionel Messi e Paris Saint-Germain chegou ao fim depois de duas temporadas. O argentino fez sua última partida com a camisa do clube francês neste sábado, 3, momentos depois do clube confirmar sua saída. Vaiado por parte da torcida, Messi se despediu com derrota para o Clermont, por 3 a 2, e sem participação em gols. Apesar da insatisfação dos torcedores, o atacante acumulou ótimos números pela equipe da capital francesa.

Virou rotina no Parque dos Príncipes. Antes do jogo, ao aparecer no telão durante o anúncio da escalação, Lionel Messi foi vaiado mais uma vez pela torcida do Paris Saint-Germain. O argentino não foi perdoado mesmo em seu jogo de despedida.

Com a bola rolando, o PSG fez 2 a 0 de maneira rápida e tranquila. O zagueiro Sérgio Ramos (que também se despediu do clube) abriu o marcador e, ainda no primeiro tempo, Mbappé ampliou de pênalti. O modesto Clermont empatou antes do intervalo, com Gastien e Zefanne, além de desperdiçar um pênalti. A virada veio na etapa final, com Kyei, colocando fim na comum temporada do Paris – que terminou com título francês -.

📸 Leo Messi et le Paris Saint-Germain en photos. ⤵️#MerciMessi 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2023

Momentos antes da partida, o PSG confirmou por meio de suas redes sociais a não renovação com Lionel Messi. O clube agradeceu os serviços: “Depois de duas temporadas na capital, a aventura entre Leo Messi e o Paris Saint-Germain terá fim ao término da temporada 2022/23. O clube deseja, com uma emoção garantida, muitos outros sucessos a Leo na sequência de sua carreira”.

Apesar de toda insatisfação da torcida com o argentino, Messi acumulou ótimos números ao longo de sua passagem e fez grande parceria com Mbappé e Neymar, mas principalmente o brasileiro. O atacante número 30 só ficou atrás do francês em número de gols – Kylian marcou 29 vezes -.

Confira os números de Messi com a camisa do PSG:

74 jogos

32 gols

35 assistências

2x Campeão da França

1x Campeão da Supertaça da França

“Gostaria de agradecer Leo Messi por seus dois anos em Paris. Foi um prazer ver um heptacampeão da Bola de Ouro com a camisa vermelho e azul e no Parque dos Príncipes, ganhando títulos consecutivos do Campeonato Francês e inspirando jovens jogadores. Sua contribuição para o Paris Saint-Germain e a Ligue 1 não pode ser subestimada”, disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Apesar dos ótimos números e dos títulos nacionais, o grande objetivo do clube com a contratação de Messi não foi alcançado. O Paris Saint-Germain continua sonhando com a conquista da Champions League.

O futuro de Lionel Messi ainda é incerto. O Barcelona tenta o retorno do ídolo, mas esbarra nas condições financeiras. Ao mesmo tempo, o futebol árabe e dos Estados Unidos surgem como possibilidade.