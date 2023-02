Messi em Neymar e Salah em Vini Jr: os votos do Fifa The Best 2022

Lionel Messi recebeu o prêmio The Best da Fifa de 2022, na última segunda-feira, 27, em evento de gala realizado em Paris, na França. O craque argentino que conquistou seu 7º prêmio de melhor do mundo chancelado pela entidade somou 52 pontos; o segundo colocado da disputa, Kylian Mbappé, ficouu com 44, e Karim Benzema, o terceiro, com 34. O brasileiro mais bem colocado foi o Neymar, na nona posição, seguido por Vinicius Júnior, na décima primeira.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A eleição contou com um colegiado composto por treinadores e capitães das seleções filiadas à Fifa, além de representantes da imprensa. Desse modo, os atacantes brasileiros foram lembrados não só por compatriotas, inclusive na posição de melhor jogador do mundo. No caso de Neymar, o voto mais ilustre foi de Lionel Messi, enquanto Mohamed Salah colocou Vinicius na primeira posição. O atacante revelado pelo Flamengo tem sido carrasco do Liverpool, o time do craque egípcio.

Além de Messi, o camisa 10 brasileiro recebeu votos para melhor do mundo de Tite e Thiago Silva, ex-treinador e capitão da seleção brasileira, respectivamente. De Sylvinho, técnico brasileiro da Albânia, recebeu um voto como terceiro. Enquanto isso, Vinicius, que sequer foi escolhido como candidato ao prêmio da “seleção do ano”, foi votado por Emmanuel Gustave Samnick, jornalista de Camarões, e Crofton Utukana, jornalista das Ilhas Salomão, além de Salah.

Confira os principais votos no The Best 2022

Thiago Silva – capitão do Brasil

1º – Neymar

2º – Lionel Messi

3º – Karim Benzema

Pepe – capitão de Portugal

1º – Kylian Mbappé

2º – Luka Modric

3º – Karim Benzema

Marcelo Moreno – capitão da Bolívia

1º – Kylian Mbappé

2º – Lionel Messi

3º – Karim Benzema

Luka Modric – capitão da Croácia

1º – Karim Benzema

2º – Lionel Messi

3º – Kylian Mbappé

Continua após a publicidade

Hugo Lloris – capitão da França

1º – Kylian Mbappé

2º – Karim Benzema

3º – Lionel Messi

Tite – ex-treinador do Brasil

1º – Neymar

2º – Lionel Messi

3º – Kylian Mbappé

Sylvinho – treinador brasileiro da Albânia

1º – Lionel Messi

2º – Karim Benzema

3º – Neymar

Mano Polking – treinador brasileiro da Tailândia

1º – Lionel Messi

2º – Kylian Mbappé

3º – Erling Haaland

Lionel Scaloni – treinador da Argentina

1º – Lionel Messi

2º – Julián Álvarez

3º – Luka Modric

Didier Deschamps – treinador da França

1º – Kylian Mbappé

2º – Karim Benzema

3º – Lionel Messi

Martín Fernandez – jornalista do Brasil

1º – Lionel Messi

2º – Kylian Mbappé

3º – Karim Benzema