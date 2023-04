Messi é vaiado e crise no PSG aumenta com segunda derrota seguida

O Paris Saint-Germain segue em ebulição e a crise que ronda a equipe francesa voltou a aparecer neste domingo, 2, no Parque dos Príncipes. Mesmo em casa, o PSG perdeu o clássico contar o Lyon, por 1 a 0, e emendou a segunda derrota seguida no Campeonato Francês. Antes mesmo da bola rolar, Lionel Messi foi alvo de vaias por parta da torcida parisiense.

Com a ausência de Neymar (lesão ligamentar no tornozelo), a dupla de ataque do PSG ficou sob o comando de Mbappé e Messi, mas os dois atacantes passaram em branco mais uma vez. Essa é a terceira vez que o time de Paris não consegue balançar as redes desde que o brasileiro se tornou desfalque.

Para além da seca de gols, o Paris Saint-Germain somou a terceira derrota nos últimos quatro jogos e a pressão da torcida aumentou desde a eliminação na Champions League para o Bayern de Munique. O time da capital segue na liderança da Ligue 1, mas viu a distância diminuir em seis pontos para os rivais Lens e Olympique de Marselha.

Antes mesmo da bola rolar, Lionel Messi foi alvo de vaias da torcida parisiense quando teve sua imagem à mostra no telão do estádio.

“As vaias em Messi são difíceis. Ele deu muitas assistências e marcou gols decisivos nesta temporada, então peço aos outros jogadores que o ajudem em campo”, disse o técnico Galtier após a derrota no clássico.

Ex-atacante francês e companheiro de Messi no Barcelona, Thierry Henry também comentou a situação: “As vaias são vergonhosas. Não se pode vaiar um dos melhores jogadores do time, com 13 gols e 13 assistências. Não é uma informação, é um desejo: Messi precisa voltar ao Barcelona, por amor ao futebol e porque não foi embora da maneira que devia”.

O argentino é líder da competição em gols criados (gols + assistências), à frente dos próprios companheiros Neymar (24) e Mbappé (22). O vínculo de Messi com a equipe francesa termina ao final da atual temporada, em junho, e o futuro do atacante ainda é incerto.

“Estamos trabalhando no que vai acontecer na próxima temporada, juntamente com o Luís Campos (diretor esportivo) e a direção. Sobre o futuro de Messi, existe a posição do jogador e do clube. É discutido entre as duas partas e permanece confidencial”, falou Galtier ainda na última semana.