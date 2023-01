Messi é eleito melhor jogador de 2022 por jornal inglês; veja lista

Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo em 2022 pelo jornal The Guardian. A tradicional lista do veículo inglês, que classifica os 100 melhores do ano, reconheceu a conquista da Copa do Mundo pelo craque, que conduziu a seleção argentina à glória no Catar.

O top-10, divulgado nesta sexta-feira, também contou com Kylian Mbappé, do PSG, em segundo lugar, e Karim Benzema, do Real Madrid, em terceiro. O melhor brasileiro classificado foi Vinicius Júnior, que ficou na oitava posição. Já Neymar foi o 12º. Além desses nomes mais badalados, a lista de 100 melhores teve as aparições dos flamenguistas De Arrascaeta (92º) e Gabriel Barbosa (99º).

O jornal valorizou a Copa do Mundo de Messi, especialmente após o argentino não empolgar em seus primeiros meses de PSG. No Mundial do Catar, ele fez sete gols e deu três assistências. Nesta temporada com a camisa do time francês, já são 13 gols e 14 assistências em 21 partidas.

“Depois de uma temporada em baixa, a primeira pelo PSG, ninguém sabia direito o que esperar de Messi na Copa. Mas ele voltou do verão europeu cuspindo fogo. Fez gols e deu assistências no Campeonato Francês e, na Copa do Mundo no Catar, levou a Argentina à glória pela primeira vez desde 1986”, comentou o The Guardian sobre o primeiro da lista.

Agora, Messi vive a expectativa de ser coroado o melhor do mundo de 2022 também no prêmio The Best da Fifa, que será realizado em 27 de fevereiro. O argentino é o grande favorito para levar a honraria pela sétima vez na carreira – já ganhou em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

Os 10 melhores do mundo segundo o The Guardian:

Lionel Messi (Argentina e PSG) Kylian Mbappé (França e PSG) Karim Benzema (França e Real Madrid) Erling Haaland (Noruega e Manchester City) Luka Modric (Croácia e Real Madrid) Kevin De Bruyne (Bélgica e Manchester City) Robert Lewandowski (Polônia e Barcelona) Vinicius Junior (Brasil e Real Madrid) Thibaut Courtois (Bélgica e Real Madrid) Mohamed Salah (Egito e Liverpool)