Messi e Cristiano marcam em possível última dança; Neymar erra pênalti

A provável ‘última dança’ entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, na partida amistosa entre PSG e um combinado de Al Nassr e Al Hilal, nesta quinta-feira, 19, contou com a marca registrada dos protagonistas de premiações individuais por mais de uma década: gols. A equipe francesa venceu por 5 a 4, no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, na Arábia Saudita.

O cartão de visitas inicial do jogo foi de Messi, logo no seu segundo toque na bola, após receber lançamento de Neymar, aos três minutos. Mais ativo do que os companheiros do combinado, Ronaldo atraía a atenção de todo o mundo sempre que pegava na bola, como era possível ouvir pelo som ambiente. Mas a chance de marcar chegou só aos 34 minutos da primeira etapa, quando o goleiro Keylor Navas cometeu pênalti. Cristiano bateu firme, forte e converteu a cobrança. O estádio comemorou de costume com o atacante e gritou o tradicional “SI”.

O jogo festivo foi ganhando contornos mais sérios, quando Juan Bernat, lateral do PSG, foi expulso ao matar um ataque. A resposta parisiense foi dentro de campo e, em pouco tempo acelerando o jogo, tomou a frente novamente, quando Kylian Mbappé cruzou e Marquinhos tocou para o fundo das redes.

Alguns minutos depois, Neymar sofreu pênalti e cobrou, após oferecer a bola para Messi, que, seguindo seu estilo, negou. Da forma que está acostumado a cobrar, não obteve sucesso e praticamente recuou para o goleiro Al-Owais. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo subiu mais alto que os adversários, cabeceou na trave e finalizou para dentro do gol no rebote, marcando seu segundo no amistoso. Saiu comemorando sorridente e com o jeito de quem ainda quer mostrar mais ao Oriente Médio.

Homem de todas as bolas paradas do combinado saudita que podiam resultar em gol, Ronaldo foi bastante ativo. Finalizou, buscou passes e, em especial, fez as arquibancadas vibrarem. Mas isso não conteve a habilidade do time francês, comandada pelo mais genial do plantel, Lionel Messi. Foi assim que, unindo as qualidades, o PSG voltou à frente com mais uma assistência de Mbappé, desta vez para Sergio Ramos ser o autor do tento.

O movimentado jogo, com muitos gols, com a cara de um amistoso sem valor competitivo, claramente resultou em muitos gols. Hyun Soo Jang empatou, aos 11 minutos do segundo tempo, quando fez mais um para o misto de Al Nassr e Al Hilal. Para finalizar a participação das estrelas, Mbappé, que é um dos grandes candidatos a suceder a dinastia Messi-Ronaldo, marcou o quarto de PSG, de pênalti.

Aos 15 minutos do segundo tempo, Ronaldo foi substituído em uma parada do combinado saudita. A bola nem voltou a jogo e as estrelas do Paris Saint-Germain também foram substituídas, encerrando as grandes participações individuais do possível último clássico entre Cristiano e Messi. Mesmo sentados no banco, seguiram como protagonistas e em qualquer aparição na transmissão, eram ovacionados.

Já sem os badalados em campo, Hugo Ekitiké finalizou e marcou o quinto da potência europeia. Nos acréscimos, o brasileiro Anderson Talisca descontou de fora da área e fechou o 5 a 4. O restante do jogo foi “só” um complemento de uma partida que pode entrar para a história como o último encontro entre os dois maiores jogadores de futebol deste século. O clima, inevitavelmente, foi de festa.