Mesmo com expulsão anulada, Vini Jr será desfalque do Real contra o Rayo

Vinicius Junior, vítima de racismo e protagonista do debate sobre preconceito no futebol que tomou o noticiário internacional nos últimos dias, não estará em campo pelo Real Madrid no duelo desta quarta-feira, 24, diante do Rayo Vallecano, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Apesar de o Comitê de Competição de LaLiga ter anulado o cartão vermelho recebido pelo atleta diante do Valencia, o atacante será preservado para tratar de uma leve lesão no joelho, de acordo com o clube.

A anulação da expulsão de Vinicius Junior vem sendo alvo de debates na Espanha. A decisão tomada por Carmen Pérez, presidente do Comitê, considerou que a arbitragem de vídeo errou ao não exibir toda a confusão (o brasileiro foi imobilizado no pescoço antes de reagir com uma agressão). Além disso, um setor do Estádio Mestalla foi fechado por cinco partidas e o Valencia foi punido com uma multa de 45.000 euros

Segundo diversas publicações espanholas, como a do diário catalão Mundo Deportivo, o caso gera um “precedente perigosíssimo” na legislação esportiva. Em seu despacho, o Comitê cita “uma circunstância extraordinária, grave e totalmente atípico”, no qual “foi impossível analisar o lance de modo adequado, pois o procedimento necessário para tal decisão se produziu de uma omissão de um trâmite indispensável”, no caso a total exibição do lance no VAR.

Vinicius Junior, que havia sido alvo de racismo por parte da torcida do Valencia, foi expulso pelo árbitro Burgos Bengoetxea, que viu no replay apenas o tapa dado pelo brasileiro no adversário Hugo Duro. No entanto, pouco antes, a estrela do Real Madrid recebeu um mata-leão do adversário por alguns segundos, o que também justificaria uma expulsão caso a cena tivesse sido mostrada no VAR.

O técnico Xavi Hernández, do Barcelona, que antes havia sido enfático em sua defesa a Vinicius Junior e no combate ao racismo, criticou a anulação do cartão. “Estou surpreso que o cartão vermelho do Vini Jr tenha sido retirado, honestamente. É inevitável que houve uma agressão. Já deixei claro meu posicionamento contra o racismo, mas acho que a expulsão não tem nada a ver com isso”, disse o ídolo culé em entrevista após a vitória sobre o Valladolid, na qual o atacante Raphinha usou uma camisa para defender o colega de seleção brasileira.