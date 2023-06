Mercado europeu: as últimas negociações e contratações da janela

Com a temporada europeia chegando ao fim, já é hora de os principais clubes pensarem nos desafios de 2023/24 e se reforçarem na janela de transferências do meio do ano. PLACAR mostra as movimentações de jogadores que estão chegando ou saindo das equipes mais importantes do Velho Continente:

Alexis Mac Allister no Liverpool

O Liverpool precisa reformular seu meio-campo após as saídas de Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain, e o primeiro reforço é o argentino Alexis Mac Allister, campeão da Copa do Mundo e destaque do Brighton na temporada. Os Reds devem pagar a cláusula de rescisão do meio-campista para trazê-lo para Anfield.

Karim Benzema no Al-Ittihad

O segundo maior artilheiro da história do Real Madrid está deixando o clube após 14 anos. Benzema tinha mais um ano de contrato pela frente, mas preferiu aceitar oferta milionária do Al-Ittihad e vai se juntar a Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, deixando um imenso buraco (por enquanto) no setor ofensivo do Real.

Marco Asensio no PSG

Sem renovar com o Real Madrid, o meia-atacante espanhol já tem tudo acertado para defender o Paris Saint-Germain em transferência livre. Principal reserva do ataque na última temporada, Asensio espera ter mais minutos em campo na equipe francesa, que já deu adeus a Lionel Messi e vê com incerteza o futuro de Neymar.

Manuel Ugarte no PSG

Mais um reforço para o PSG: o volante uruguaio Manuel Ugarte chega do Sporting por 60 milhões de euros. Aos 22 anos, ele chega para reforçar o poder de marcação do meio-campo.

Iñigo Martínez no Barcelona

Zagueiro canhoto com convocações pela seleção espanhola, o experiente defensor chega em transferência livre ao Barça após o fim de seu contrato com o Athletic Bilbao. Desejo antigo do técnico Xavi, Martínez reforça um setor que ficou descoberto na temporada passada após a lesão de Christensen.

Daichi Kamada no Milan

O meio-campista japonês deixa o Eintracht Frankfurt em fim de contrato e tem acordo verbal para defender o Milan. Versátil, ele pode atuar como segundo volante, meia-atacante ou aberto pelos lados.