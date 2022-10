Mbappé se vê ‘traído’ e quer deixar PSG em janeiro, diz imprensa europeia

O atacante Kylian Mbappé está decepcionado com a direção do Paris Saint-Germain e tenta forçar uma saída do clube já em janeiro do ano que vem, de acordo com vários meios de comunicação da Europa, como a rádio RMC e o jornal Le Parisien, da França, e o jornal Marca, da Espanha. De acordo com as publicações, o jogador estaria se sentindo “traído” após renovar contrato até 2024, com opção de estender por mais um ano.

A imprensa europeia afirma que o astro de 23 anos não está se sentindo importante o suficiente dentro do projeto do PSG, como foi prometido a ele no ato da renovação no meio deste ano, quando o clube fez de tudo para impedir que ele se transferisse para o Real Madrid. O francês já reclamou de seu posicionamento nesta temporada e se vê sem liberdade em campo comparado aos companheiros Messi e Neymar.

“Eu jogo de forma diferente, aqui (na seleção) me pedem outras coisas aqui em relação ao meu clube. Tenho muito mais liberdade. O treinador (Deschamps) sabe que há um camisa 9 como Giroud, que ocupa as defesas e eu posso me mover mais, buscar os espaços. No PSG é diferente, me pedem para fazer o pivô”, disse o atacante enquanto defendia a seleção da França na última data Fifa.

Segundo o Marca, o PSG até estaria disposto a facilitar uma saída de Mbappé em janeiro para não prejudicar o ambiente interno, mas com uma condição: que não seja para o Real Madrid. O jornal diz que a relação entre os dois clubes é muito ruim desde que os espanhóis tentaram contratar o francês no início do ano. As posições distintas das diretorias em relação ao projeto da Superliga Europeia – o Real é a favor, o PSG é contra – também contribuíram para o desgaste.

Até o momento, Mbappé soma 11 gols em 12 jogos na temporada. O PSG volta a campo nesta terça-feira, 11, às 16h (de Brasília), contra o português Benfica, pela Liga dos Campeões.

