Kylian Mbappé protagonizou uma nova polêmica no Paris Saint-Germain. Nesta segunda-feira, 10, segundo o jornal Le Parisien, o atacante francês precisou se explicar para lideranças do elenco devido a uma publicação nas redes sociais após o empate por 0 a 0 diante do Reims, no último sábado, 8, pela 10ª rodada da Campeonato Francês, ironizando o posicionamento tático escolhido para ele pelo técnico Christophe Galtier.

No Instagram, o camisa 7 publicou uma foto com a legenda ‘pivotgang’ (gangue do pivô), interpretado como uma cutucada direta ao comandante pelo fato de jogar exatamente como um falso 9 desde a chegada ao clube.

A reportagem “Posicionamento, comunicação, atitude: Mbappé, uma estranha sensação de mal-estar no PSG” diz que o jogador foi colocado no centro do projeto do PSG, mas que tem se perturbado em atuar longe dos lados do campo – posicionamento em que se sente mais confortável.

A apuração da publicação sobre Mbappé ganha ainda mais força devido a uma fala recente do atacante, quando estava à serviço da seleção francesa, na última Data Fifa, e atribuiu a boa atuação na vitória por 2 a 0 sobre a Áustria a uma maior liberdade no posicionamento.

“Eu jogo diferente, aqui me pedem outras coisas aqui em relação ao meu clube. Tenho muito mais liberdade. O treinador sabe que há um camisa 9 como Giroud, que ocupa as defesas e eu posso andar por aí e ir pelos espaços. No PSG é diferente, não tem isso. Me pedem para fazer o pivô, é diferente”, disse na ocasião.

Diante do Reims, Mbappé atuou centralizado mesmo sem a presença de Neymar e Messi. O argentino foi poupado, enquanto o brasileiro entrou no segundo tempo. O francês teve Carlos Soler e Pablo Sarabia como companheiros de ataque.

“A dois dias do jogo de volta frente ao Benfica, a ideia é mais ‘positivar’ um ambiente negativo para colocar todos em atenção para o reencontro pela Champions League”, escreveu o jornal. Recentemente, o jogador esteve na mira das principais publicações do país devido a uma nova tensão nos bastidores envolvendo Neymar, logo após as partidas de suas respectivas seleções.

🗞️ « Désaccordés » : la une de L'Équipe du jeudi 29 septembre 2022. Lire l'édition : https://t.co/Zd81fIV100 pic.twitter.com/Rkimd3iqyv — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 29, 2022

Após a vitória por 3 a 0 do Brasil diante de Gana, no último dia 23, Neymar foi questionado sobre o relacionamento com Mbappé enquanto atendia a diversos jornalistas. O jogador brasileiro mudou a fisionomia e se despediu: “Kylian? Eu não sei”, disse brevemente.

A publicação citou também que Neymar não se convenceu com o status dado a Mbappé após a renovação contratual e que o incômodo ficou claro na goleada por 5 a 2 sobre o Montpellier, em 13 de agosto.

Em campo, ao lado de Messi, a dupla tem correspondido com um início de temporada avassalador. Neymar tem 11 gols e oito assistências pelo PSG, enquanto Mbappé dez gols.

O time, por sua vez, segue sem ser derrotado após 14 jogos. Além disso, lidera o Campeonato Francês, com 26 pontos, um acima do Lorient, segundo colocado. Na Champions, também está em primeiro no grupo H, com seis pontos.

