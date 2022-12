Mbappé encurta folga e já volta a treinar no PSG

Kylian Mbappé não perdeu tempo se lamentando pela derrota na final da Copa do Mundo, nem mesmo com uma eventual ressaca das comemorações de seu 24º aniversário. O atacante se reapresentou nesta quarta-feira, 21, ao Paris Saint-Germain, bem antes do previsto.

Artilheiro do Mundial do Catar com oito gols, incluindo três na derrota na final para a Argentina, Mbappé abriu mão do período de folga concedido aos atletas que chegaram à segunda fase da Copa, como o argentino Lionel Messi, que segue festejando em seu país, ou o brasileiro Neymar.

“Bom dia, Mbappé”, escreveu o PSG no vídeo da chegada do atleta ao centro de treinamento. Em outra postagem, ele aparece abraçando o técnico Christophe Galtier.

🔙 Les retrouvailles entre @KMbappe et le coach Christophe Galtier 🔴🔵 pic.twitter.com/c1obTdeuFV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2022

Não foi informado ainda quando Mbappé deve voltar a atuar pelo clube, cujo próximo compromisso é um amistoso nesta quarta diante do Quevilly. A retomada da liga francesa, da qual o PSG é líder com 41 pontos, acontece dia 28, diante do Strasbourg.

Mbappé, que completou 24 anos na última terça-feira, 20, foi elogiado na França não só por sua atuação, mas também por sua postura de liderança durante o Mundial. O canal TF1 exibiu um documentário com bastidores da campanha e incluiu o discurso do camisa 10 durante o intervalo da final, quando a Argentina vencia por 2 a 0.

“Não podemos fazer pior. É uma final de Copa do Mundo, rapazes! É o jogo de suas vidas! De todo modo, não podemos fazer pior do que fizemos. Voltemos a campo e coloquemos um pouco de intensidade. Ganhemos os duelos e façamos outras coisas, rapazes. É uma final de Copa do Mundo! Estamos perdendo por dois gols, podemos voltar! É algo que só acontece de quatro em quatro anos”, discursou.

Mbappe : c’est une finale de coupe du monde les gars..on peut revenir,

C’est tout les 4ans un truc comme ça..

Merci les bleus pic.twitter.com/Zdj7fjIhWI — Hakai 🐺🏴‍☠️ (@JustWhrite) December 20, 2022