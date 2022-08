Mbappé é vetado de estreia do PSG por desconforto muscular

O atacante Kylian Mbappé será a principal ausência do Paris Saint-Germain na estreia do Campeonato Francês neste sábado, 6, diante do Clermont, às 16h (de Brasília), fora de casa (veja como acompanhar todos os jogos). Pelas redes sociais, o clube divulgou a lista de relacionados sem a presença do camisa 7, que se queixa de um desconforto no músculo adutor da coxa.

De acordo com o clube, a situação clínica do jogador será atualizada em até 72 horas.

Mbappé participou de todos os amistosos de pré-temporada do PSG realizados no Japão, mas foi ausência na vitória por 4 a 0 sobre o Nantes que deu ao clube o título da Supercopa da França. Ele precisou cumprir suspensão.

Le groupe parisien pour #CF63PSG ! 📋🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 5, 2022

A partida rendeu a Neymar excelentes impressões. O atacante brasileiro recebeu do L’Equipe a nota 8,5, a mais alta ao lado da atribuída ao argentino Lionel Messi, além de elogios a sua generosidade e boa forma.

Na última temporada, o jogador foi o principal nome do trio MNM – Messi, Neymar e Mbappé – com 39 gols marcados em 46 jogos, além de ter distribuído 21 assistências.

Após longa novela, Mbappé anunciou no último 21 de maio que permaneceria no clube, aceitando a proposta de renovação contratual até 2025. Segundo o canal Eurosport, o time francês propôs luvas de 300 milhões de euros e salário líquido de 100 milhões de euros por ano.

