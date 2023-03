Mbappé e Messi fazem história em nova vitória do Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain é mais líder do que nunca e caminha a passos largos para mais um título do Campeonato Francês. A vitória deste sábado, 4, contra o Nantes, por 4 a 2, além da vantagem na ponta da tabela, marcou feitos históricos dos atacantes Kylian Mbappé e Lionel Messi. O francês se isolou como o maior artilheiro da história do PSG, ao mesmo tempo em que o argentino alcançou a marca de mil participações em gols por clubes.

Para aumentar a vantagem na liderança, o PSG recebeu o Nantes no Parque dos Príncipes. Foram precisos 12 minutos para o encontro ganhar ainda mais destaque. O argentino Lionel Messi abriu o marcador e alcançou a incrível marca de mil participações em gols por clubes.

Desde que estreou no Barcelona até a tarde deste sábado pelo time francês, foram 701 gols e 299 assistências em 841 partidas disputadas.

Na sequência, Hadjam fez gol contra e aumentou a vantagem do PSG, que foi diminuindo antes do intervalo. A dupla Blas e Ganago deixou tudo igual para o Nantes. Na etapa final, Danilo estava garantindo a vitória do time da capital e, nos acréscimos, a partida ganhou ainda mais destaque. Apesar do feito de Lionel Messi, a noite francesa era do companheiro francês.

Kylian Mbappé fechou a conta no Parque dos Príncipes e, aos 24 anos, se tornou o maior artilheiro da história do clube. O atacante francês chegou ao time da capital em 2017, vindo do rival Mônaco. Desde então, foram 247 partidas defendendo o Paris Saint-Germain e incríveis 200 gols pela equipe.

Após o apito final, Mbappé ganhou um troféu em homenagem ao feito histórico.

Confira os maiores artilheiros do PSG:

Kylian Mbappé – 201 gols; Edinson Cavani – 200 gols; Zlatan Ibrahimovic – 156 gols; Neymar – 118 gols; Pauleta – 109 gols