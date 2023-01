Mbappé defende Zidane após cartola francês menosprezar ídolo nacional

Neste domingo, 8, em entrevista à Rádio RMC Sport, o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Noël Le Graët, menosprezou o futuro do ídolo francês Zinédine Zidane e a possibilidade do treinador assumir a seleção brasileira. Em seguida, o cartola viu o Kylian Mbappé, principal jogador francês da atualidade, se manifestar em defesa do técnico.

“Ficaria surpreso se Zidane fosse para a seleção brasileira, mas ele faz o que quiser, não é da minha conta. Se ele tivesse me procurado para treinar a França, não teria atendido o telefone. Faça um programa especial para ele encontrar um clube”, respondeu o cartola ao programa francês.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Campeão mundial em 2018 e artilheiro da Copa do Mundo de 2022, Kylian Mbappé se manifestou em seguida. O principal jogador francês da atualidade escreveu em sua conta do Twitter: “Zidane é a França, não se desrespeita uma lenda dessa forma”.

A Federação Francesa renovou contrato com Didier Deschamps para o cargo de treinador no último sábado, 7. O vínculo foi estendido até 2026 e o atual técnico pode chegar a 14 anos no comando da equipe nacional.

Zidane teve o nome em destaque para substituir Tite na seleção brasileira. Ao mesmo tempo, o veículo francês L’Equipe divulgou que Zidane recusou três propostas de trabalho: Portugal e Estados Unidos, além do Brasil.