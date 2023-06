Mbappé critica PSG e diz que Messi não teve ‘respeito que merecia’

O clima não anda nada bom entre Kylian Mbappé e a diretoria do Paris Saint-Germain. Após avisar o clube francês que não pretende renovar seu contrato para além de 2024 – o que pode obrigar uma venda agora se o time não quiser perdê-lo de graça no ano que vem -, o atacante fez críticas ao planejamento da equipe para a temporada e ao tratamento dado a Lionel Messi, que foi embora após dois anos em Paris e vai jogar no Inter Miami, dos EUA.

“Estamos falando de potencialmente o melhor jogador da história do futebol. Nunca é uma boa notícia quando alguém como Messi se vai. Não entendo muito bem porque tantas pessoas ficaram aliviadas com a saída dele. Não teve o respeito que merecia na França. É uma pena”, disse Mbappé ao jornal italiano ‘La Gazzetta dello Sport’.

Depois de conquistar a Copa do Mundo pela Argentina em dezembro do ano passado, Messi foi frequentemente vaiado pelos torcedores do PSG em partidas no Parque dos Príncipes, especialmente após a eliminação para o Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois de ter sua saída confirmada, o astro argentino disse que não se sentiu feliz nas duas temporadas em que esteve em Paris.

Mbappé também criticou a falta de reforços em outras posições, apesar do trio estrelado de ataque formado por ele, Messi e Neymar. “Sabíamos que havia carências, e que cedo ou tarde você paga. É preciso aprender com os erros de cada temporada, para não repeti-los toda vez. Individualmente me mantenho em alto nível. Quero continuar progredindo para estar sempre no topo”, disse o jogador, autor de 41 gols e 10 assistências em 43 jogos pelo PSG na temporada.

O camisa 7 ainda falou brevemente sobre a polêmica decisão de não ativar a cláusula de renovação automática com o PSG até 2025. Com isso, ele ficaria livre no mercado em apenas um ano, o que pode forçar o clube francês a vendê-lo agora. O Real Madrid, que já ficou perto de contratar o atacante no ano passado, surge de novo como o principal candidato.

“Não pedi nem para ser vendido, nem para ir ao Real Madrid. Apenas confirmei que não quero ativar o ano adicional no contrato. Nunca falamos em renovar, mas estou feliz em ficar na próxima temporada”, disse Mbappé.