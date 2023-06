Mbappé avisa ao PSG que deixará o clube em 2024, diz jornal

O atacante francês Kylian Mbappé deixará o Paris Saint-Germain ao fim da próxima temporada. De acordo com o jornal L’Equipe, o jogador oficializou o clube da decisão, em carta enviada nesta segunda-feira, 12. No documento, ele informa que não ativará a cláusula contratual que permitiria a renovação automática do vínculo por mais uma temporada. O acordo atual vai até 30 de junho de 2024, com possibilidade de extensão até 2025.

A informação também foi divulgada pelo jornal americano The New York Times e pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em mercado do futebol.

No último dia 24 de maio, o mesmo L’Equipe já havia publicado o desejo do atleta em deixar o PSG. A reportagem explicava que o contrato firmado entre as partes, divulgado no último ano, tinha a continuidade até 2025 atrelada a uma cláusula unilateral do jogador. Ou seja, após 2024, caberia a Mbappé a escolha de seguir, ou não, por mais uma temporada com os termos já definidos.

A decisão pressiona a diretoria do PSG a tomar uma decisão sobre vendê-lo ou, novamente, resistir ao assédio para tentar convencê-lo a uma nova composição contratual. Mbappé recusou o Real Madrid e, também, já teve o nome especulado no Liverpool e Manchester United.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Le Parisien em agosto de 2022, o contrato firmado entre PSG e MBappé ultrapassaria três bilhões de reais brutos, valor consideravelmente acima dos acordados com Lionel Messi e Neymar, ambos de saída do clube.

O salário anual do jogador gira em torno de 72 milhões de euros brutos (365 milhões de reais), uma média mensal de 6 milhões de euros (30 milhões de reais), com alguns bônus pré-estabelecidos. Um deles o de 180 milhões de euros (912 milhões de reais) pela assinatura, além de um acordo de fidelidade pago ao final de cada janela de transferências.

Se permanecer na próxima, por exemplo, terá assegurado 80 milhões de euros (405 milhões de reais) e, se optar por ficar após 2024, receberá mais 90 milhões de euros (456 milhões de reais). O total do contrato é de 630 milhões de euros (3,1 bilhões de reais).