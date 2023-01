Martínez assume Portugal e promete conversa com Cristiano Ronaldo

Após eliminação nas quartas de final da última Copa do Mundo e o fim do ciclo de Fernando Santos, Portugal já tem novo técnico. O escolhido foi o espanhol Roberto Martínez, comandante da Bélgica nos dois últimos mundiais, que já prometeu conversa com Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da seleção, em baixa nos últimos meses.

Sacado do time titular durante a disputa da Copa, Cristiano viu a equipe atuar melhor após sua saída. Além disso, o português perdeu espaço no futebol europeu e fechou contrato com o saudita Al-Nassr, após deixar o Manchester United de maneira conturbada. Ainda assim, Martínez garantiu que o jogador de 37 anos segue nos planos lusitanos.

“As decisões têm de se tomar em campo. Não sou um treinador de decisões apressadas. Quero conhecer todos. O Cristiano faz parte dessa lista, teve 19 anos na seleção e merece respeito, vamos conversar. A partir daí, cabe-me fazer a melhor lista para a Eurocopa”, disse Roberto Martínez, durante a apresentação.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9 — Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023

Ao ser questionado sobre o papel do ídolo, o treinador afirmou que Ronaldo, assim como todos, tem importância e precisa ser analisado. “Vamos começar um processo futebolístico para tentar conhecer todos os jogadores que poderão entrar nessa seleção. Vamos dar uma oportunidade a todos e respeitar os que já estão. O Cristiano é um deles. Alguns já enfrentei e estou encantado por poder tê-los a meu lado. É um processo que temos de encarar naturalmente, com responsabilidade, e vamos tomar decisões importantes para a equipe”.

Sem especificar sistemas de jogo, o treinador disse que pretende ter um ex-jogador da seleção na comissão técnica. Segundo o espanhol, isso ajudaria pelo conhecimento do futebol português. “Gostaria de ter um assistente português, que tenha sido jogador da seleção e tenha carreira internacional. Acredito que seria muito importante para acelerar o nosso entendimento”.