Marcelo, Pogba, Suárez, Ibrahimovic… nove craques livres no mercado

A janela de transferência do mercado europeu segue agitada e recheada de surpresas. Nesta sexta-feira, 1º de julho, jogadores prestigiados passam a estar oficialmente livres para acertar com novos clubes. Do lateral-esquerdo Marcelo, ex-Real Madrid, ao atacante argentino Paulo Dybala, ex-Juventus, PLACAR separou nove atletas que deixam seus antigos clubes de graça.

Luis Suárez (Atlético Madrid)

O atacante uruguaio de 35 anos deixa o Atlético de Madrid de graça, após a equipe espanhola optar por não renovar o contrato válido até 30 de junho. O destino mais especulado é o argentino River Plate. De acordo com a rádio Continental, os Millonários oferecem 3 milhões de dólares (15,5 milhões de reais) por um ano de contrato e mais um adicional em caso de conquista da Libertadores.

Zlatan Ibrahimovic (Milan)

Aos 40 anos e sem querer pendurar as chuteiras, Ibrahimovic tem futuro incerto no Milan. É bem verdade que, por conta de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo, o sueco contribuiu menos que o esperado para a conquista do Campeonato Italiano na última temporada.

Para não deixar o clube até janeiro, a imprensa italiana aponta que o jogador teria aceitado reduzir o alto salário para cerca de 2 milhões de euros mensais (10,9 milhões de reais). Caso não se concretize o acordo, passa a estar livre no mercado no dia 1º de julho.

Marcelo (Real Madrid)

O lateral brasileiro deixa o Real Madrid depois de 15 anos, 25 títulos conquistados e com status de ídolo da equipe espanhola. Aos 34 anos, Marcelo já deixou claro em entrevista à TNT Sports que não retornará ao futebol brasileiro. O desejo do jogador é permanecer na Europa, mas, por enquanto, o futuro ainda é misterioso.

Isco (Real Madrid)

Outro que se despede do atual campeão da Champions é o meia-campista espanhol Isco Alarcón. Depois de nove anos, o jogador perdeu a titularidade na equipe nas últimas temporadas e não teve seu contrato renovado. Não há informações de acordos com outros times.

Edinson Cavani (Manchester United)

Desde que o clube inglês confirmou a saída do centroavante uruguaio, possíveis destinos não faltam para o atleta. Mas, aos 35 anos, Cavani ainda não tem acordo com nenhum novo clube para a próxima temporada. No Brasil, Corinthians e Botafogo sondaram o atacante, assim como os espanhóis Valencia e Villarreal. O indicativo mais forte é o de que ainda permaneça na Europa.

Ángel Di María (Paris Saint-Germain)

Titular absoluto da seleção argentina, Di María é mais um que vai trocar de clube em ano de Copa do Mundo. O atleta chegou a ser especulado no Barcelona, Benfica e no Rosário Central, clube argentino que o revelou. No entanto, está por detalhes de acertar com a Juventus para a próxima temporada.

Paulo Dybala (Juventus)

Outro casamento longevo que chega ao fim este ano é o do atacante argentino de 28 anos e a Velha Senhora. Dybala ficou na clube de Turim por sete anos e marcou 115 gols, o nono maior goleador da história. O destino mais provável será uma permanência na Itália, mas justamente em um rival: a Inter de Milão. O nerazzurris estão perto de anunciar o jogador, segundo a imprensa italiana.

Paul Pogba (Manchester United)

Aos 29 anos, o meio-campista francês se despede da segunda passagem equipe inglesa, onde na última temporada atuou em apenas 27 jogos. Barcelona e PSG surgiram como possíveis destinos, mas o jogador deve mesmo retornar à Juventus.

Christian Eriksen (Brentford)

Principal nome da seleção dinamarquesa, Eriksen optou por não renovar seu contrato com o inglês Brentford, por onde teve breve passagem. Na mesa, outros três clubes ingleses disputam o atleta de 30 anos: Tottenham, Manchester United e Everton.

