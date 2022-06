Marcelo e destaques do Brasileirão: os alvos de Jorge Jesus no Fenerbahçe

Jorge Jesus iniciou nesta terça-feira, 14, a pré-temporada em seu novo clube, o Fenerbahçe, da Turquia. De olho nas competições de 2022/23, o treinador português já fechou seu primeiro reforço – o meia Lincoln, revelado no Grêmio e que estava no Santa Clara, de Portugal – e movimenta o mercado em busca de mais contratações. Muitos dos nomes ventilados, inclusive, são de atletas brasileiros.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O principal deles é o do lateral esquerdo Marcelo, de saída do Real Madrid após 16 temporadas defendendo a equipe merengue. De acordo com o portal Goal, o time turco já fez uma consulta para saber as pretensões salariais do jogador de 34 anos, que está sem contrato e livre no mercado.

Outros alvos de Jesus podem vir do Brasileirão. Conhecedor do futebol brasileiro graças à vitoriosa passagem pelo Flamengo entre 2019 e 2020, o treinador teria indicado os rubro-negros Willian Arão e Bruno Henrique, segundo a imprensa turca. Outro nome no radar é o do jovem atacante Igor Paixão, revelação do Coritiba.

Por fim, o experiente volante William Carvalho, da seleção portuguesa e do Betis, da Espanha, é outro nome que interessa ao Fenerbahçe, também de acordo com veículos da Turquia. A janela de transferências do futebol europeu abre em julho vai até agosto.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!