Manchester United e Tottenham jogam nesta quarta-feira, 19, às 16h15 (de Brasília), no Old Trafford, pela Premier League. O confronto válido pela 12ª rodada da competição será transmitido pelo canal fechado ESPN e o serviço de streaming Star +.

A partida coloca frente a frente duas equipes que ocupam as cinco primeiras colocações do campeonato.

O United, mandante, vem de quatro jogos sem perder e, apesar de dúvidas quanto ao início de trabalho do treinador Erik Ten Hag, chega para o duelo podendo se aproximar da quarta colocação e já entrar na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

O Tottenham, por outro lado, busca a vitória para não se distanciar ainda mais do líder Arsenal. Sem perder também há quatro jogos, os Spurs contam com a boa fase de Harry Kane, autor de nove gols em dez partidas do torneio. O brasileiro Richarlison está fora por lesão muscular.

Confira onde assistir aos principais jogos desta quarta:

Inglês

15h30

Brentford x Chelsea – ESPN 2 e Star+

Newcastle x Everton – ESPN 3 e Star+

Liverpool x West Ham – Star+

Espanhol

16h

Elche x Real Madrid – Star+

Alemão

15h45

Augsburg x Bayern de Munique – ESPN 4 e Star+

