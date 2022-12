Manchester United e Nottingham Forest entram em campo nesta terça-feira, 27, no segundo dia de retomada da Premier League após a paralisação para a Copa do Mundo. O jogo válido pela 17ª rodada da competição acontece às 17h (de Brasília),no estádio Old Trafford, e terá transmissão ao vivo pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

As equipes vivem situações bem adversas na tabela. Com 26 pontos, o United está em quinto lugar e quer somar pontos para seguir flertando com o G4. Já os visitantes são os vice-lanternas, com apenas 13 pontos somados. A nova equipe de Gustavo Scarpa – que, embora já anunciado, só poderá estrear em janeiro – já liga o sinal vermelho pela permanência na elite.

O United vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Burnley, pelas oitavas de final pela Copa da Liga Inglesa, na última quarta-feira. Para o confronto com o Forest, a equipe de Erik ten Hag terá algumas dúvidas na escalação.

O zagueiro Axel Tuanzebe, lesionado, está fora, enquanto Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Raphaël Varane, Jadon Sancho e Harry Maguire são dúvidas pela condição física. Além disso, o clube já não conta mais com Cristiano Ronaldo, que teve seu contrato rescindido durante a Copa do Mundo.

Continua após a publicidade

Onde assistir aos jogos desta terça-feira

Campeonato Inglês

14h30 (de Brasília)

Chelsea x Bournemouth Bth- ESPN e Star+

17h (de Brasília)

Manchester United x Nottingham Forest – ESPN e Star+

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN