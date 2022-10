Manchester City x Manchester United: onde assistir ao clássico inglês

Atualizado em 30 set 2022, 14h42 - Publicado em 1 out 2022, 13h00

Por Da redação Atualizado em 30 set 2022, 14h42 - Publicado em 1 out 2022, 13h00

Manchester City e Manchester United se enfrentam neste domingo, 2, a partir das 10h (de Brasília), no Etihad Stadium, pelo Campeonato Inglês. O clássico da cidade será transmitido pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Com 17 pontos, o City, atual bicampeão, está invicto, somando cinco vitórias e dois empates. A equipe de Pep Guardiola abriu a rodada na segunda colocação, atrás do Arsenal, e tem o lateral-direito Kyle Walker como dúvida. O provável time que vai a campo tem Ederson; Stones, Akanji, Dias e Cancelo; Rodri, Bernardo Silva e De Bruyne; Foden, Haaland e Grealish.

Já o United soma 12 pontos, com quatro vitórias seguidas depois de duas derrotas nas primeiras rodadas da competição, e começou a rodada em quinto, atrás do Brighton. O treinador Erik ten Hag deve mandar a campo um time formado por De Gea; Dalot, Varane, Martínez e Malacia; McTominay, Eriksen e Bruno Fernandes; Antony, Cristiano Ronaldo e Sancho. As ausências são Rashford, Martial, Van de Beek e Wan-Bissaka.

Veja onde assistir aos principais jogos deste domingo:

Campeonato Inglês

10h

Manchester United x Manchester City – ESPN e Star+

12h30

Leeds x Aston Villa – ESPN e Star+

Campeonato Italiano

15h45

Juventus x Bologna – ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

16h

Real Madrid x Osasuna – Star+

