Manchester United x Liverpool: onde assistir ao clássico nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 12, Manchester United x Liverpool entram em campo no Rajamangala National Stadium, em Bangcoc, na Tailândia, em amistoso válido pela pré-temporada europeia. A bola rola a partir das 10h (de Brasília) e a transmissão será feita ao vivo pelo canal de tv fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

O novo treinador do United, o holandês Erik ten Hag, não poderá contar com o craque português Cristiano Ronaldo, que nem sequer chegou a viajar com a equipe para a Tailândia. O camisa 7 pediu para deixar o clube e não se reapresentou para a pré-temporada, alegando problemas familiares.

Depois do clássico, o Manchester United segue para a Austrália, onde enfrenta Melbourne Victory, Crystal Palace e Aston Villa em novos amistosos.

Já o Liverpool vem de três vitórias seguidas contra o seu arquirrival, sendo as últimas duas, pela temporada passada da Premier League, goleadas avassaladoras: 4 a 0 e 5 a 0. Depois de enfrentar o United, o time do técnico Jürgen Klopp enfrenta o Crystal Palace, em Singapura, e em seguida o alemão RB Leipzig.

Confira onde assistir ao amistoso desta terça-feira:

10h

Manchester United x Liverpool – ESPN e Star+

