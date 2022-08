Manchester United x Liverpool: onde assistir ao clássico na Premier League

Manchester United e Liverpool jogam nesta segunda-feira, 22, às 16h (de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester, pela terceira rodada da Premier League. A partida será transmitida pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Vice-lanterna da competição, o United busca “virar a chave” no clássico contra o Liverpool. Ainda sem o recém-contratado Casemiro (o volante brasileiro será apresentado à torcida antes do jogo), o time treinado por Erik ten Hag deposita as esperanças no astro português Cristiano Ronaldo.

Do outro lado, o Liverpool, candidato ao título, ainda não embalou no Campeonato Inglês. Depois de conquistar a Supercopa sobre o Manchester City, os Reds empataram as duas primeiras rodadas da liga, o que deixa a equipe na 15ª posição da tabela.

O clássico, apelidado de North West Derby, é o maior da Inglaterra. Manchester United e Liverpool são as duas equipes mais vitoriosas do país, somando 39 títulos do Campeonato Inglês (20 para o United e 19 para o Liverpool).

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta segunda-feira:

Campeonato Inglês

16h

Manchester United x Liverpool – ESPN e Star +

Campeonato Brasileiro

20h

Avaí x Internacional – SporTV e Premiere

