Manchester United x Barcelona: onde assistir, escalações e mais

Manchester United e Barcelona fazem nesta quinta-feira, 23, um clássico digno de Liga dos Campeões para definir uma vaga nas oitavas de final da Liga Europa. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no estádio de Old Trafford, em Manchester. A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na partida de ida, no Camp Nou, as equipes protagonizaram um duelo eletrizante que terminou empatado por 2 a 2. O brasileiro Raphinha foi um dos destaques do jogo, batendo o escanteio para o gol de Marcos Alonso e fazendo o segundo após um cruzamento para a área que foi direto para as redes. Pelo lado inglês, Rashford fez o primeiro e criou a jogada do segundo, marcado contra por Koundé.

As duas equipes estão embaladas na temporada. O Manchester United é o terceiro na Premier League, com 49 pontos, e tenta encostar nos líderes Arsenal (54) e Manchester City (52) para entrar de vez na briga pelo título. O time de Erik ten Hag vem de vitória por 3 a 0 sobre o Leicester no fim de semana e conta com fase iluminada do atacante Rashford, autor de 24 gols na temporada.

O provável Manchester United tem De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez e Shaw; Casemiro e Fred; Bruno Fernandes, Weghorst e Sancho; Rashford. O brasileiro Antony é desfalque por lesão, assim como os meias Eriksen e Van de Beek e o atacante Martial.

No Barcelona, o técnico Xavi também tem ausências importantes: os garotos Pedri e Gavi, titulares absolutos do meio-campo, estão fora do jogo – o primeiro por lesão, o segundo por suspensão. Outro machucado é o atacante francês Dembélé. Ainda assim, o Barça vive grande fase na temporada, liderando o Campeonato Espanhol com oito pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

O Barcelona deve ir a campo com Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen e Jordi Alba; Busquets, Kessié e De Jong; Raphinha, Ferran Torres e Lewandowksi.