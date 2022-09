Manchester United x Arsenal: onde assistir à Premier League neste domingo

Manchester United e Arsenal fazem neste domingo, 4, às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford, aguardado clássico pela sexta rodada da Premier League. O duelo entre os Gunners, líderes isolados da competição, e o United, quinto colocado, terá transmissão pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Único time com 100% de aproveitamento neste início de Campeonato Inglês, com 15 pontos, o Arsenal quer manter a liderança e chega para o confronto motivado pela vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa.

Até aqui, os destaques do time são dois brasileiros: Gabriel Jesus, autor de três gols e três assistências na temporada, e Gabriel Martinelli, autor do gol da vitória no último jogo.

A equipe de Mikel Arteta deve ir à campo com: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus.

Do outro lado, os donos da casa vem de uma sequência de três vitórias consecutivas, depois de tropeçar nas duas primeiras rodadas. Com nove pontos, ocupam a quinta colocação na tabela.

Em fase de adaptação, o volante Casemiro pode começar pela primeira vez entre os titulares. Já o atacante Antony, recém anunciado pela equipe, deve estar como opção no banco.

A provável escalação de Erik ten Hag para a partida deve ter: De Gea; Diogo Dalot, Varane, Martínez. Malacia, Eriksen, Casemiro, Elanga, Bruno Fernandes, Sancho e Rashford.

Confira a programação dos principais jogos da Europa neste domingo:

Inglês

12h30

Manchester United x Arsenal – Star+ e ESPN

Italiano

15h45

Udinese x Roma – ESPN e Star+

Espanhol

16h

Valencia x Getafe – ESPN 3 e Star+

