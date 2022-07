Manchester United atropela reservas do Liverpool na estreia de Ten Hag

O Manchester United goleou o Liverpool por 4 a 0, nesta terça-feira, 12, em Bangcoc, capital da Tailândia. O primeiro clássico inglês da temporada foi válido por um amistoso de preparação, e a vitória dos Red Devils marcou a estreia do treinador Erik ten Hag. O holandês iniciou com o time próximo da força máxima, enquanto Jürgen Klopp, do atual vice-campeão da Premier League, começou a partida com muitos reservas e jovens. Sancho, Fred – com um golaço por cobertura -, Martial e Pellistri fizeram os gols.

Sob forte calor tailandês, o primeiro grande clássico da temporada começou cumprindo o roteiro de acordo com as escalações. Assim, os titulares do Manchester – desfalcados de Cristiano Ronaldo, que quer sair do clube e não embarcou para a turnê de pré-temporada alegando “motivos pessoais” – abriram o marcador ainda aos 12 minutos de jogo, com Jadon Sancho, que aproveitou sobra na área após falha da zaga e finalizou de perna direita.

A pouco entrosada defesa do Liverpool passou a ceder mais espaços e, aos 16 minutos, Sancho encontrou Rashford, que quase marcou o segundo. Pouco depois, em ataque rápido do time de Klopp, Chambers finalizou e acertou a trave de De Gea.

O Manchester ampliou aos 30 minutos. Depois de bola que sobrou na entrada da área, o brasileiro Fred acertou belo chute encobrindo o goleiro Alisson e fez um golaço. Instantes depois, outro erro defensivo do Liverpool, com Rhys Williams perdendo a bola na defesa, deixou Martial em condições de fazer o terceiro do United.

Com o placar já construído, o United trocou o time inteiro na segunda etapa. Um dos que recebeu chance foi o lateral brasileiro Alex Telles, como zagueiro. O jovem Zidane Iqbal, iraquiano, também entrou e chamou a atenção no meio-campo.

Só aos 15 minutos do segundo tempo é que os nomes mais badalados do Liverpool foram a campo. Titulares absolutos como Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Thiago Alcântara, Fabinho e Mohamed Salah entraram. O recém-chegado atacante uruguaio Darwin Núñez, contratação mais cara da história do clube, também estreou.

No entanto, aos 31 da etapa final, Facundo Pellistri aproveitou contra-ataque e transformou a vitória do Manchester United em goleada. O Liverpool ainda dominou a posse de bola nos minutos finais, mas sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

Manchester United 4 x 0 Liverpool

Local: Rajamangala National Stadium, em Bangcoc (Tailândia)

Data: 12/07/2022

Horário: 10h (de Brasília)

Gols: Sancho, aos 12, Fred, aos 30, e Martial, aos 33 minutos do primeiro tempo; Pellistri, aos 31 minutos do segundo tempo

Manchester United: De Gea (Heaton); Dalot (Wan-Bissaka), Varane (Bailly), Lindelöf (Alex Telles) e Shaw (Malacia); McTominay (Iqbal), Fred (Savage) e Bruno Fernandes (Van de Beek); Sancho (Pellistri), Rashford (Elanga) e Martial (Diallo). Técnico: Erik ten Hag

Liverpool: Alisson (Adrián); Mabaya (Frauendorf, depois Alexander-Arnold), Gomez (Williams, depois Konaté), Phillips (Matip, depois Van Dijk) e Chambers (Tsimikas, depois Robertson); Henderson (Clarkson, depois Fabinho), Morton (Oxlade-Chamberlain, depois Keita) e Carvalho (Milner, depois Thiago); Elliott (Bajcetic, depois Salah), Díaz (Jones, depois Hill) e Firmino (Clark, depois Núñez). Técnico: Jürgen Klopp

