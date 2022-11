Manchester United anuncia saída de Cristiano Ronaldo em comum acordo

O Manchester United anunciou nesta terça-feira, 22, no meio da Copa do Mundo, que Cristiano Ronaldo não é mais seu funcionário. O clube inglês emitiu uma breve nota no qual diz que a saída se deu de mútuo acordo, com efeito imediato. “O clube agradece a ele pela imensa contribuição durante suas passagens por Old Trafford”, completa.

A saída do astro português de 37 anos, que está concentrado com a seleção portuguesa no Catar, se dá dias depois da polêmica entrevista concedida ao jornalista britânico Piers Morgan, da emissora Talk TV, na qual Cristiano fez duras críticas ao treinador Erik Ten Hag, a dirigentes e até mesmo às estruturas do clube.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect. The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Ídolo do clube que defendeu em duas passagens, Cristiano deixa o United com 145 gols em 346 partidas e diversos títulos conquistados, incluindo a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes de 2008 e três campeonatos ingleses.

Na última sexta, 18, clube inglês se pronunciou sobre a entrevista de CR7 afirmando que “medidas apropriadas” seriam tomadas. Cristiano Ronaldo tem apenas três gols em 16 partidas desta temporada, a pior média de sua carreira desde a temporada 2003/04. Cercado por problemas extracampo, o jogador decidiu “romper o silêncio” e expor a insatisfação publicamente na última semana.

“Honestamente, eu nem deveria falar isso, as olha, eu não ligo. As pessoas deveriam sempre ouvir a verdade… Sim, eu me sinto traído. Eu senti que algumas pessoas não me queriam aqui, não apenas neste ano, mas no ano passado também”, disse o camisa 7, que desde o início da temporada enfrenta rumores sobre possível saída e casos de indisciplina que destoam da atitude profissional que sempre cultivou.

Continua após a publicidade

Ele chegou a ser afastado por Ten Hag e colocado na reserva pelo holandês em diversos jogos, dizendo não respeitá-lo. “Eu não o respeito porque ele não mostrou respeito por mim. Se você não tem respeito por mim, eu nunca vou te respeitar.”

Sobrou também para o alemão Ralf Rangnick, que dirigiu interinamente o Manchester United durante seis meses no clube na temporada passada após bom trabalho como técnico e diretor do RB Leipzig. “Se você nem é um técnico, como vai comandar o Manchester United? Nunca havia ouvido falar dele.”

Ele ainda detonou as instalações do United e lembrou do lendário técnico que o dirigiu na primeira passagem, entre 2003 e 2009. “Desde a saída de Sir Alex Ferguson, não vi evolução no clube. O progresso foi zero”, disse. “Nada mudou, a piscina, o jacuzzi, nem sequer o ginásio. E em termos tecnológicos também não mudou nada (…) Até o chefs, de que eu realmente gosto e aprecio, pararam no tempo e isso me surpreende”.



Em outras declarações fortes, Cristiano Ronaldo reclamou de “falta de empatia” no clube quando ficou fora da pré-temporada alegando motivos pessoais, como a internação de sua filha recém-nascida e lembrou do bonito gesto dos torcedores do rival Liverpool, que homenagearam o seu filho morto no parto. “Nunca esperei por aquilo”, disse.

Recentemente, o jornal britânico The Sun informou que os efeitos da prévia da entrevista-bomba do atacante fizeram David Beckham, ex-jogador e atual dono do Inter Miami, time da MLS, repensar sobre a tentativa de contratação de Messi na próxima temporada, alvo principal da equipe após o término do contrato com o Paris Saint-Germain, em junho do ano que vem.

O conteúdo da entrevista, que ainda não foi transmitido na íntegra, deve ter sido o rompimento final entre as partes. Assim, tendo em vista a infelicidade do Manchester com as falas de Cristiano, que também não demonstrou vontade de seguir, é inesperado que o astro português volte a jogar com a camisa dos Red Devils após a Copa do Mundo.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens