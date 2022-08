Manchester United anuncia Casemiro, que deixa o Real Madrid após nove anos

O Manchester United anunciou na tarde desta sexta-feira, 19, a contratação do volante brasileiro Casemiro, do Real Madrid. O acordo era iminente e foi sacramentado por cerca de 60 milhões de euros (312 milhões de reais na cotação atual), além de um contrato até 2027.

“O Manchester United tem o prazer de anunciar que o clube chegou a um acordo com o Real Madrid para a transferência de Casemiro”, disse, em um trecho do comunicado.

“A transferência está sujeita ao acordo de termos pessoais, requisitos de visto do Reino Unido e aprovação médica”, completou em outro trecho. “Estamos ansiosos para receber Casemiro em Old Trafford”.

