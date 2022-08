Manchester City x Bournemouth: onde assistir à Premier League neste sábado

O Manchester City recebe o Bournemouth neste sábado, às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, em confronto válido pela segunda rodada da Premier League. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de streaming Star+.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Após a vitória por 2 a 0 diante do West Ham, fora de casa, com dois gols do atacante norueguês Erling Haaland, principal contratação para a temporada, o City tenta embalar na competição.

Para a partida, o técnico Pep Guardiola só não poderá contar com o zagueiro Aymeric Laporte, submetido em julho a uma cirurgia no joelho com previsão de retorno para setembro.

Ligado a possíveis transferências, o meia Bernardo Silva ainda é dúvida para o confronto. Ele tem sido aproveitado no segundo tempo das partidas.

Continua após a publicidade

A provável escalação terá: Ederson; Walker, João Cancelo, Rúben Dias e Aké; Rodri, De Bruyne e Gundogan; Foden, Haaland e Grealish.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Inglês

8h30

Aston Villa x Everton – ESPN e Star+

11h

Manchester City x Bournemouth – Star+

Arsenal x Leicester – ESPN e Star+

Brighton x Newcastle – Star+

Southampton x Leeds – Star+

Wolverhampton x Fulham – ESPN 2 e Star+

13h30

Brentford x Manchester United – Star+

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!