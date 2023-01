O Manchester City recebe o rival Arsenal nesta sexta-feira, 27, às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, em confronto válido pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. O clássico terá transmissão exclusiva do serviço de streaming Star+.

A equipe dirigida por Pep Guardiola chega para o confronto embalada por duas vitórias consecutivas: contra Wolverhampton e Tottenham, ambas pela Premier League.

Os Gunners, por sua vez, tentam manter o bom momento na temporada. São sete partidas consecutivas sem ser derrotados, além da liderança isolada do Campeonato Inglês, com 50 pontos, cinco a mais do que o City.

O time da casa não poderá contar com o meia-atacante Phil Foden, em tratamento de uma lesão no pé. O Arsenal não poderá contar com os atacantes Gabriel Jesus e Reiss Nelson, ambos lesionados.

O vencedor segue adiante na competição, passando para as oitavas de final. As partidas no torneio são decididas em jogo único.