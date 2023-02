Maldição das oitavas? PSG não terá Mbappé contra o Bayern na Champions

O Paris Saint-Germain confirmou que Kylian Mbappé está fora do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique. Um comunicado no site do clube informou que uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda foi diagnosticada, e o tempo de recuperação é estimado em três semanas. A partida contra o time alemão está marcada para 14 de fevereiro, em Paris, e a ausência do craque pode reforçar a “maldição das oitavas” que tem afetado a equipe francesa na competição.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Nas últimas seis edições de Champions League, o PSG caiu quatro vezes nas oitavas de final. Quando chegou à única final, na temporada 2019/20, perdeu justamente para o Bayern.

Com um projeto endinheirado, que tem como principal objetivo vencer a competição europeia, as decepções mais fortes na primeira fase do mata-mata começaram em 2017. Após vencer o Barcelona, por 4 a 0, na ida, o PSG sofreu uma virada histórica, de 6 a 1, com direito a show de Neymar, que ainda estava do lado catalão. Messi também defendia o Barça e marcou na partida de volta.

Em 2018, já com o astro brasileiro e Mbappé no elenco, duas derrotas para o Real Madrid deram sequência à “maldição”. Neymar sofreu lesão e desfalcou o time na partida de volta do duelo. No ano seguinte, 2019, mais um baque, desta vez contra o Manchester United, ao ver o time inglês reverter a desvantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida com uma vitória por 3 a 1 em plena França. Neymar, de novo, estava lesionado.

Continua após a publicidade

Já na última temporada, ostentando o trio MNM, com o recém-chegado Lionel Messi, o PSG teve mais problemas de lesão com Neymar, que foi a campo apenas no fim da primeira partida contra o Real Madrid. A equipe de Paris venceu a ida e saiu na frente no jogo de volta, mas sofreu três gols em 17 minutos e foi eliminada.

Para este ano, o Paris Saint-Germain vai às oitavas de final sem seu principal artilheiro, contra um adversário de maior peso histórico, como nos últimos anos. Desta vez, com a possibilidade de ter Neymar e Messi em campo, a responsabilidade cairá sobre ambos, os algozes da primeira derrota dolorida do projeto bilionário em uma oitava final.

O problema físico de Mbappé apareceu na partida contra o Montpellier, realizada na última quarta-feira, 1º, pelo Campeonato Francês. Substituído aos 21 minutos da etapa inicial, o atacante havia perdido um pênalti e não conseguiu participar diretamente da vitória por 3 a 1. A saída do jogador preocupou a comissão técnica, que também poupou Neymar, por fadiga muscular, desta partida. O brasileiro, segundo o jornal L’Équipe, também está fora da partida contra o Toulouse, neste sábado, 4, em razão de dores.

Continua após a publicidade