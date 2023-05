Malcom vive fase artilheira na Rússia e volta a chamar atenção do mercado

A bola segue rolando na Rússia apesar das sanções internacionais em razão da guerra com a Ucrânia e um atacante brasileiro vem se destacando em São Petersburgo. Malcom, de 26 anos, revelado pelo Corinthians e com passagem pelo Barcelona, vive a fase mais artilheira de sua carreira jogando pelo líder Zenit. No último sábado, 29, ele marcou quatro gols na goleada por 5 a 1 sobre o Krylya Sovetov, e chegou a 22 tentos em 25 rodadas, no topo da tabela de goleadores.

O resultado aproximou o Zenit do pentacampeonato consecutivo. O time tem 61 pontos, 11 a mais que o Rostov, e pode erguer a taça da Premier League Russa já na próxima rodada. O campeonato, porém, não dará vaga a nenhuma competição europeia, como punição da Uefa pela invasão russa na Ucrânia. Mas é um importante chamariz para Malcom, quem sabe, se recolocar no mercado das grandes ligas.

O atacante canhoto, que brilhou na conquista do Brasileirão de 2015 pelo Corinthians, vive a melhor temporada de sua carreira em números. São 25 gols em 31 jogos somando todas as competições. Na liga russa, além de artilheiro, é o terceiro atleta com mais assistências, sete no total, uma a menos que o compatriota e colega de clube Claudinho.

Até então, sua melhora temporada na Europa havia sido a 2017/2018, na qual somou 12 gols e sete assistências pelo Bordeaux em 2017/18. O sucesso na França fez crescer os olhos de potências do continente. Ele chegou a ser anunciado como reforço da Roma, mas acabou assinando mesmo com o Barcelona, pelo qual fez apenas uma temporada. Na Catalunha, fez quatro gols em 24 jogos, foi campeão de LaLiga e parecia que acabaria ganhando mais espaço.

Continua após a publicidade

No entanto, em um momento financeiro conturbado do Barça, acabou vendido para o Zenit por 40 milhões de euros (cerca de 167 milhões de reais na conversão da época) e se transformou em uma das peças mais importantes do milionário elenco de São Petersburgo desde então. Foram três títulos do Campeonato Russo, com o tetra a caminho.

Malcom tem contrato com o Zenit até junho de 2014 e, segundo informações da imprensa francesa, diante do interesse do PSG, o clube russo definiu o valor da multa rescisória em 30 milhões de euros (cerca de 160 milhões de reais).