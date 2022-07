O vai e vem de atletas na janela de transferência do futebol europeu é sempre um momento aguardado e que movimenta milhões de euros a cada temporada. Recheada de expectativas, alguns atletas fazem jus ao grande investimento, enquanto outros frustram clube e torcida.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

PLACAR separou as quinze transações mais caras da história do futebol e dividiu os fracassos, os medianos e os sucessos entre eles. Confira:

FRACASSOS

Philipe Coutinho

2018: Liverpool – Barcelona

O Barcelona pagou caro, cerca de 163 milhões de euros (633 milhões de reais à época), para tirar o meia-atacante brasileiro do Liverpool, em 2018. É a terceira transação mais cara da lista. A passagem, porém, foi marcada por lesões e pouco protagonismo.

Eden Hazard

2019: Chelsea – Real Madrid

Após temporadas de destaque pelo clube londrino, Hazard não vingou no Real. Foram 46 jogos e apenas 6 gols. O clube investiu cerca de 100 milhões de euros (440 milhões de reais à época) no atacante.

Harry Maguire

2019: Leicester City – Manchester United

Zagueiro mais caro da história do futebol mundial, Maguire é capitão da equipe e alvo constante de críticas da torcida dos Diabos Vermelhos. Há três temporadas foi adquirido pelo United por 87 milhões de euros (370 milhões de reais à época) e segue questionado.

João Felix

2019: Benfica – Atlético de Madrid

Com 18 anos, João Felix foi negociado por 126 milhões de euros (543 milhões de reais) em julho de 2019. Uma bela venda do Benfica. Em três temporadas em Madri, o atleta tem média de 25 jogos como titular e poucos gols.

Antonie Griezmann

2019: Atlético de Madrid – Barcelona

A passagem de Griezmann por Barcelona rendeu bem menos do que poderia. O valor da venda foi de 120 milhões de euros (505 milhões de reais à época) e um contrato longo de cinco anos. O casamento, porém, terminou antes e sem grandes feitos. O francês acertou o seu retorno ao Atlético ano passado.

Romelu Lukaku

2021: Inter de Milão – Chelsea

Apontado como um fiasco, a segunda passagem de Lukaku pelo Chelsea foi improdutiva e polêmica. O clube desembolsou 115 milhões de euros (704 milhões de reais à época) e o retorno do atacante foi tímido: 15 gols em 44 jogos disputado. Ele está de volta à Inter de Milão por empréstimo.

Ousmane Dembélé

2017: Borussia Dortmund – Barcelona

O Barcelona desembolsou cerca de 105 milhões de euros (392 milhões de reais) para levar o atacante. Sem espaço no time, o jogador marcou apenas 32 gols em cinco temporadas. Seu contrato encerrou este ano e ele está sem clube.

Paul Pogba

2016: Juventus – Manchester United

Continua após a publicidade

Mais um que pouco produziu, Pogba vive dias conturbados no United. O clube inglês investiu 105 milhões de libras (756 milhões de reais à época) no volante e teve pouquíssimo retorno.

NA MÉDIA

Neymar

2017: Barcelona – Paris Saint-Germain

Maior contratação da história do futebol, o Paris Saint-Germain investiu 222 milhões de euros (821 milhões de reais à epoca) no brasileiro. Autor de 30 gols e 59 jogos nas últimas duas temporadas, Neymar sofreu desgastes internos, mas segue como peça importante no PSG.

Jack Grealish

2021: Aston Villa – Manchester City

Investimento alto, de 117 milhões de euros (718 milhões de reais à época), assim como a expectativa. Apesar de não ter acumulado altos números, a primeira temporada de Grealish no City foi mediana: 39 jogos, 6 gols e 4 assistências.

Cristiano Ronaldo

2019: Real Madrid – Juventus

Gols, títulos e desgastes também marcaram a trajetória de CR7 na Juventus. A transação é a 10ª maior do futebol em 100 milhões de euros (447 milhões de reais à época)

Gareth Bale

2013: Tottenham – Real Madrid

O atacante galês também está na lista das maiores transações do futebol. Ao lado de CR7 e Hazard, foi adquirido por 100 milhões de euros há nove anos.

Gonzalo Higuaín

2016: Napoli – Juventus

Hoje jogador do Miami, dos Estados Unidos, o atacante argentino foi comprado pela Juventus por 90 milhões de euros (322 milhões de reais à época). A temporada de estreia foi consistente: 55 jogos e 32 gols.

SUCESSOS

Kylian Mbappé

2018: Monaco – Paris Saint-Germain

Artilheiro do campeonato francês por quatro temporadas consecutivas desde que chegou ao PSG, Mbappé fez jus ao investimento. O PSG investiu cerca de 180 milhões de euros no atacante – e renovou até 2025 com alta cifra.

Cristiano Ronaldo

2009: Manchester United – Real Madrid

Ídolo do Real Madrid, autor de 450 gols em 438 jogos e quatro Champions, Cristiano Ronaldo é outro caso de sucesso. Então com 18 anos e despontando no United, o jogador foi comprado pelo clube espanhol por 94 milhões de euros (256 milhões de reais à época)

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN