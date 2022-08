Maguire e Fofana: Leicester fatura R$ 789 milhões com vendas de zagueiros

O Chelsea surpreendeu nesta quarta-feira, 31, ao anunciar poucas horas antes do fechamento da janela de transferências a contratação do zagueiro francês Wesley Fofana, de apenas 21 anos. Chama atenção na negociação o valor acordado entre as partes: 69,5 milhões de libras, ou 80,5 milhões de euros (419 milhões de reais pela cotação atual), segundo o tabloide inglês The Athletic.

O final feliz para o acordo alça o prodígio a condição de maior investimento do clube londrino na temporada e de segundo maior da história envolvendo um jogador da posição.

Curiosamente, ele só é desbancado por outro ex-defensor do próprio Leicester: Harry Maguire, contratado pelo Manchester United em 2019 por 87,1 milhões de euros (370 milhões de reais á época) e alvo preferido de críticas nos recentes fracassos dos Red Devils.

Maguire, apesar da titularidade na seleção inglesa e da liderança em atuações nas duas temporadas pelo Leicester, frustra torcedores pela relação expectativa-realidade depositada desde a sua chegada.

Ele saiu como maior culpado pela última eliminação na Liga dos Campeões, responsabilizado por duas goleadas para o Liverpool, teve a braçadeira de capitão questionada e, por muitas vezes, foi ridicularizado em memes virais nas redes sociais.

Fofana, diferente de Maguire, chega a um dos integrantes do Big Six – modo como são chamados os seis principais clubes do país – cinco anos mais jovem e menos pressionado, já que ainda deverá brigar para conquistar espaço com Thiago Silva e Koulibaly.

Com 1,90m de altura, ele chegou ao Leicester em 2020, após duas temporadas pelo Saint-Étienne, credenciado por passagens pelas seleções de base da França. De acordo com o site Transfermarkt, o valor desembolsado à época foi de 35 milhões de euros.

Titular em 38 das 42 partidas logo na temporada como debutante na Premier League, sofreu um enorme revés na segunda temporada quando fraturou a fíbula da perna esquerda durante um amistoso contra o Villarreal. Ele sofreu um carrinho do atacante Fer Niño e ficou com uma das pernas presas ao gramado.

O Leicester ainda resistiu a diversas investidas do Chelsea antes de aceitar a saída, de acordo com informações do The Athletic. Os Blues, por sua vez, buscavam por reposições após as saídas dos zagueiros Rudiger, para o Real Madrid, e Christensen, para o Barcelona.

A publicação ainda diz que uma vaga entre os 26 convocados para a seleção francesa na Copa do Mundo do Catar não está descartada para o defensor. Ele assinou contrato de sete anos, até junho de 2029.

Fafana foi a sexta contratação do Chelsea na temporada. Antes dele, o clube acertou com o lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella, com o atacante inglês Sterling, o zagueiro senegalês Koulibaly, além do meia inglês Chukwuemeka e do goleiro americano Gabriel Slonina.

Até lá, com enorme expectativa, o jovem espera ir bem além do que Maguire fez até aqui com a camisa do United.

Confira a lista com os zagueiros mais caros da história:

1. Harry Maguire (Manchester United, 2019): 87,1 milhões de euros

2. Wesley Fofana (Chelsea, 2022): 80,5 milhões de euros

3. Matthijs de Ligt (Juventus, 2019): 85,5 milhões de euros

4. Virgil van Dijk (Liverpool, 2018): 84,7 milhões de euros

5. Lucas Hernández (Bayern de Munique, 2019): 80 milhões de euros

6. Rúben Dias (Manchester City, 2020): 68 milhões de euros

7. Aymeric Laporte (Manchester City, 2017): 65 milhões de euros

8. Ben White (Arsenal, 2021): 58,5 milhões de euros

9. Lisandro Martínez (Manchester United, 2022): 57,4 milhões de euros

10. John Stones (Manchester City, 2016): 55,6 milhões de euros

