Lyon x PSG: onde assistir ao Campeonato Francês neste domingo

O Paris Saint-Germain visita o Lyon neste domingo, 18, no estádio Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, em duelo válido pela oitava rodada da Ligue 1. A bola rola a partir das 15h45 (de Brasília) com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Star+.

Na liderança da competição, o time parisiense vem de vitória por 3 a 1 diante do Maccabi Haifa, em confronto pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No Francês, a equipe superou por 1 a 0 o Brest no último dia 10. Até aqui, são dez jogos na temporada, com nove vitórias e um empate. Dos 34 gols marcados, 26 do trio formado por Messi, Neymar e Mbappé – sendo 11 do brasileiro, o principal goleador.

O PSG lidera com 19 pontos, empatado com o Oympique de Marselha, seguido de perto pelo Lens, que tem 17. Para a partida, o técnico Christophe Galtier não tem nenhum desfalque confirmado até o momento e deve entrar em campo com força máxima para tentar pontuar e se isolar na tabela de classificação.

Do outro lado, o Lyon vem de derrota por 2 a 1 para o Monaco, fora de casa, e tenta se reabilitar na competição. A equipe ocupa a quinta colocação, com 13 pontos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Francês

15h45

Lyon x PSG – Star+

Espanhol

16h

Atlético de Madri x Real Madrid – ESPN e Star+

Inglês

8h

Brentford x Arsenal – ESPN e Star+

Italiano

7h30

Udinese x Inter de Milão – ESPN 2 e Star+

10h

Monza x Juventus – Star+

15h45

Milan x Napoli – Star+

