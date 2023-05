Luton Town: o time que renasceu da 5ª divisão e retornou à elite inglesa

A tradição do futebol inglês muitas vezes se estende para equipes distantes da elite e todo o glamour da Premier League. Por vezes, as melhores histórias do futebol bretão se concentram em clubes modestos e reviravoltas épicas. No último sábado, 27, o simpático Luton Town venceu os playoffs da Championship e garantiu seu retorno à primeira prateleira do futebol inglês depois de 31 anos. Durante esse tempo, a equipe lutou contra a falência, foi ajudada pela própria torcida e saiu da 5ª divisão para então disputar a Premier League pela primeira vez.

O Luton Town conseguiu o acesso atravessando o caminho das pedras. Ao final da longa segunda divisão (46 rodadas), foram 80 pontos conquistados e o terceiro lugar na tabela – posição que não garante a classificação direta e obriga os playoffs -. Na disputa mata-mata, os Hatters eliminaram o tradicional Sunderland para fazer a finalíssima contra o Coventry City, em Wembley. Após um empate por 1 a 1, o time da cidade de Luton venceu a disputa nos pênaltis.

Fundada ainda no século retrasado, em 1985, o Luton Town foi a primeira equipe da região sudeste da Inglaterra a abraçar o profissionalismo. Logo cinco anos após sua criação, o clube já realizava pagamentos aos seus jogadores, algo muito avançado para a época. Apesar dos 138 anos de história, são apenas sete conquistas e quase todas de categorias inferiores. O principal título aconteceu na temporada 1988, quando a equipe superou o Arsenal e ficou com a Copa da Liga Inglesa.

Títulos do Luton Town:

1x Segunda divisão: 1981/82 3x Terceira divisão: 1936/37, 2004/05 e 2018/19 1x Quarta divisão: 1967/68 1x Troféu EFL: 2008/09 1x Copa da Liga Inglesa: 1987/88

Crises, rebaixamentos e ascensão

A história do Luton Town é marcada por altas crises, acessos e rebaixamentos. Disputas nas divisões inferiores da Ingalterra tornaram a vida dos Hatters uma verdadeira montanha-russa. O ápice da equipe foram os anos 80, quando conseguiram permanecer na primeira divisão por 10 anos: entre 1982/83 e 1991/92. A última temporada do Luton Town na elite inglesa foi também a última antes da reformulação. Na temporada seguinte o campeonato se tornou a Premier League nos moldes atuais.

No final da década de 90, em meio aos rebaixamentos, o clube disputou a quarta divisão e ficou perto de decretar falência. O Luton Town então foi comprado por um consórcio formado pelos próprios torcedores, que evitou o pior cenário.

O torcedor do Luton Town ainda viveria pesadelos maiores com seu clube. Entre os altos e baixos, os chapeleiros foram rebaixados em três temporadas consecutivas: 2006/07, 2007/08 e 2008/09. A sequência de fracassos levou a equipe até a quinta divisão da Inglaterra (campeonato formado também por times semiprofissionais). A última queda da sequência foi consequência, além do campo, de diversos problemas financeiros. Irregularidades fizeram os Hatters serem punidos com 30 pontos, culminando na lanterna da quarta divisão.

A ascensão começou somente cinco anos mais tarde. Sem nenhuma grande injeção financeira, crescendo naturalmente e com um trabalho sólido, o Luton Town foi subindo do semiprofissional até surpreender na atual temporada e retornar à elite inglesa, depois de 31 anos longe dos holofotes, para disputar pela primeira vez uma Premier League.

O acanhado estádio Kenilworth Road

Para finalmente disputar a Premier League, o Luton Town precisará realizar reformas no seu estádio e adequá-lo aos padrões da competição. O acanhado estádio Kenilworth Road é a casa da equipe desde 1905 e tem capacidade para pouco mais de 10 mil torcedores.

O estádio passou por algumas reformas ao longo do tempo, mas nunca mudou de lugar. Remetendo ao passado de maneira quase que arcaica, Kenilworth Road fica localizado entre casas residenciais, de forma que o acesso a uma das arquibancadas é realizada entre os jardins da vizinhança.

A estimativa é de que o clube gaste mais de 60 milhões de reais para readequar o estádio para a próxima temporada. O Luton Town já anunciou a construção de novas áreas e a reforma da fachada. Além disso, existe o projeto de uma nova casa – chamado de Power Court -, mas o projeto ainda precisa sair do papel e a previsão é de somente em 2026 finalizar a obra.

