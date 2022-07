Luiz Henrique chega ao Real Betis: ‘Quero conquistar títulos’

O atacante Luiz Henrique, uma das grandes revelações do Fluminense nos últimos anos, concedeu sua primeira entrevista como reforço do Real Betis, da Espanha, nesta segunda-feira, 4. O jogador de 21 anos se disse empolgado para repetir a história de sucesso de outros brasileiros na equipe de Sevilha, atual campeã da Copa do Rei.

“Meu estilo de jogo se encaixa muito bem com o do Betis, porque jogo de forma muito ofensiva. Sempre tento driblar o adversário”, afirmou Luiz Henrique à RTV Betis, a emissora do clube. “Quando disse ao Fluminense que eu iria para o Betis todos me disseram que seria muito bom para mim, pelas minhas características. Quero jogar e ganhar títulos com o Betis, um clube histórico e muito bom.”

O habilidoso atacante canhoto disse ter recebido a benção de Denilson, um dos ídolos brasileiros do Betis, ao lado de Marcos Assunção, Ricardo Oliveira, Edu Schmidt, entre outros. “Estive com Denilson uns dias atrás, no Rio, e ele me disse que muitos amigos dele me receberiam e me ajudariam bastante. Gostei muito deste encontro”, contou o jovem.

Luiz Henrique ainda recordou sua emocionante despedida do Fluminense, em vitória sobre o Botafogo no Nilton Santos, há uma semana. “Foi um dia muito especial, não esperava a homenagem que os jogadores me fizeram. Me emocionei muito e ,me lembrarei deste dia por toda a vida.”

Cria de Xerém, Luiz Henrique fez 120 jogos pela equipe profissional do Tricolor, com 14 gols marcados e 16 assistências. Em março, ele foi vendido ao Betis por 8 milhões de euros fixos (44 milhões de reais na cotação da época), mais 5 milhões de euros de bônus (27,5 milhões de reais).

Nesta segunda, o Betis anunciou a contratação de outro brasileiro: o zagueiro Luiz Felipe, revelado pelo Ituano, que deixou a Lazio e assinou vínculo com a equipe espanhola até 2027. Recentemente, o atleta naturalizado recebeu chances na seleção italiana.

📣 OFICIAL | Luiz Felipe, nuevo jugador del Real Betis ✍😊 ¡Qué ganas teníamos de este momento! 👋🆕 ➡ https://t.co/mbgIvSMv11 pic.twitter.com/i99ewKeGjx — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 4, 2022

