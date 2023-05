Luis Enrique é o favorito para assumir PSG; Abel está entre alternativas

A iminente conquista de mais um titulo francês, que deve ocorrer no próximo fim de semana, não diminuirá a desejo de reformulação no Paris Saint-Germain. Além das prováveis saídas de Lionel Messi e Neymar, o clube também deve antecipar a saída do técnico Christophe Galtier e já busca opções no mercado. Nesta quinta-feira, 25, o diário Le Parisien informou que o espanhol Luis Enrique é o favorito da diretoria do PSG. Há, no entanto, diversas alternativas, incluindo Abel Ferreira, do Palmeiras, e José Mourinho, da Roma.

Galtier tem contrato por mais uma temporada, mas decepcionou tanto nos resultados quanto na gestão do estrelado elenco, e não deve seguir. Luis Enrique, no mercado desde a última Copa do Mundo, na qual dirigiu a Espanha, é visto como o nome mais unânime entre os acionistas do Catar, o presidente Nasser Al-Khelaïfi e o diretor de futebol Luis Campos.

Seu currículo (foi campeão da Liga dos Campeões de 2015 pelo Barcelona), estilo de jogo ofensivo e tom disciplinador seriam vistos como ideias para o futuro do clube, que segue em busca de um inédito título europeu. O Le Parisien, porém, ressalta que o PSG poderá ter concorrência. Luciano Spaletti pode deixar o campeão italiano Napoli, que também teria interesse em contar com Luis Enrique.

O L’Équipe, outro importante jornal francês listou quais seriam as outras possibilidades estudadas pelo PSG. São eles: José Mourinho, atualmente na Roma, Marcelo Gallardo, sem clube desde que deixou o River Plate no fim de 2022, o ítalo-brasileiro Thiago Motta, do Bologna, e também Abel Ferreira, do Palmeiras.

Segundo a publicação, o diretor Luis Campos, que trabalhou com Abel nos tempos em que o técnico do Palmeiras era atleta do Penafiel, acompanha de perto o seu sucesso no Brasil e o considera para o posto. O L’Équipe informa ainda que, caso receba efetivamente a proposta, Mourinho certamente a aceitaria.