Lucas Moura e Marcelo já podem assinar pré-acordo com qualquer clube

Dois ex-jogadores da seleção brasileira vivem temporadas ruins na Europa, não vão renovar com seus clubes e já estão disponíveis para assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo: Lucas Moura e Marcelo. O meia-atacante sofre com lesões e tem apenas 11 jogos pelo Tottenham na temporada, nenhum deles completo, enquanto o lateral-esquerdo é reserva do Olympiacos, na Grécia.

Lucas, de 30 anos, convive desde agosto com uma lesão na panturrilha que o tem deixado fora de vários jogos. Em sua melhor sequência, entre outubro e novembro, ele entrou em seis partidas do Campeonato Inglês, mas voltou a sentir o problema. Sem nenhum gol ou assistência na temporada, ele não terá renovado seu contrato, que termina no meio de 2023, segundo a emissora inglesa Sky Sports.

“Sobre o Lucas Moura, não o tivemos desde o início da temporada, e seguimos sem tê-lo”, lamentou o técnico do Tottenham, Antonio Conte, em dezembro. “Ele tem este problema e está lutando para encontrar uma solução. Claro, é uma situação difícil, porque eu tenho um bom jogador no meu elenco, mas ele nunca está disponível. É como se não o tivesse”.

Já Marcelo, de 34 anos, não convenceu em seus primeiros seis meses como jogador do Olympiacos. Questionado na Grécia por sua forma física, ele não conquistou espaço no time: tem apenas 10 jogos na temporada, sendo os únicos dois como titular na Copa da Grécia, uma competição secundária. Nessas duas partidas, ambas contra o Atromitos, o brasileiro marcou três gols. Ele também entrou em cinco jogos do Campeonato Grego e em três da Liga Europa, onde a equipe foi eliminada na primeira fase.

Multicampeão pelo Real Madrid, clube que defendeu entre 2007 e 2022, Marcelo poderia até ser negociado já em janeiro, de acordo com o site Goal. A prioridade do lateral seria permanecer na Europa para ficar perto do filho Enzo, de 13 anos, que é jogador das categorias de base do Real. Até por isso, a prioridade dele seria voltar para o futebol espanhol.