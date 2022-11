Lorient x PSG: onde assistir ao Campeonato Francês neste domingo

O Paris Saint-Germain visita o Lorient neste domingo, 6, no estádio de Moustoir, em Lorient, em duelo pela 14ª rodada do Campeonato Francês. A bola rola às 9h (de Brasília) com transmissão do canal de TV fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O time parisiense vem de vitória por 2 a 1 diante da Juventus na última quarta-feira, 2, pela rodada de encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões. Apesar do resultado, o time terminou na segunda colocação do grupo H, atrás do Benfica.

No Campeonato Francês, a equipe lidera com 35 pontos, e segue invicto na temporada após completar 20 partidas: 16 vitórias e quatro empates.

Continua após a publicidade

Na tabela, a equipe está cinco pontos acima do Lens, segundo colocado com 30, e a oito do próprio Lorient, o quarto.

Confira a classificação completa do Campeonato Francês

Para o confronto, o técnico Christophe Galtier terá o retorno do atacante brasileiro Neymar, que cumpriu suspensão no meio de semana, formando o trio ao lado de Messi e Mbappé.

Em contrapartida, os zagueiros Kimpembe e Pembele são baixas por estarem em recuperação de lesões.

O Lorient não vence há três rodadas, com dois empates e uma derrota no período. A ausência de resultados afastou a equipe da cola do PSG pela liderança. Na última partida, derrota por 2 a 1 para o Nice, em casa.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!