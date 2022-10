Liverpool x Manchester City: onde assistir à Premier League neste domingo

Liverpool e Manchester City pisam no gramado do Anfield neste domingo, 16, para fechar a 11ª rodada da Premier League. A bola rola para o clássico inglês às 12h30 (horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva da ESPN e pelo serviço de streaming Star+. Você também pode acompanhar todos os lances aqui na PLACAR.

Nos últimos anos, Liverpool e City se acostumaram a duelar ponto a ponto no topo do Campeonato Inglês e intensificaram a rivalidade desde então. A situação é diferente na atual temporada: enquanto Guardiola persegue a liderança da competição com a equipe de Manchester, os Reds vivem má fase e o time de Klopp é apenas meio de tabela.

Depois de golear o Ranger pela Champions League, fora de casa, agora o Liverpool quer mostrar recuperação diante do próprio torcedor e na competição nacional.

Com desfalques de peso (Luis Díaz, Matip e Arnold), o técnico Jürgen Klopp deve mandar a campo: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez e Jota.

Do outro lado, o Manchester City vem embalado como nunca e ainda não perdeu na Premier League. Perseguindo o líder Arsenal, os Citizens estão focados e prometem tirar o pé do acelerador só com o título na mão.

Guardiola tem desfalques com Walker e Stones, mas não deve ter dor de cabeça para escalar o seu time. Contando com gols do seu artilheiro norueguês, a equipe deve ir para o clássico com: Ederson; Cancelo, Akanji, Dias e Ake; Silva, Rodri e De Bruyne; Foden, Haaland e Grealish.

