Liverpool x City: onde assistir à Supercopa da Inglaterra neste sábado

Liverpool e Manchester City se encontrarão pela primeira vez na nova temporada e já valendo taça: a da Supercopa da Inglaterra. Rivais nas disputas pelos principais títulos nos últimos anos, as equipes se enfrentam neste sábado, às 13h (de Brasília), no King Power Stadium, casa do Leicester, com capacidade para pouco mais de 32.000 torcedores. A partida será transmitida pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Atual bicampeão inglês, o City chega embalado depois de vencer os dois amistosos que realizou na pré-temporada: 2 a 1 sobre o América do México, no último dia 20, e 1 a 0 diante do Bayern de Munique, três dias depois.

Para o confronto, o técnico Pep Guardiola terá time completo, com a presença de Erling Haaland entre os titulares. O norueguês, principal reforço para a atual temporada, chegou a ser poupado em excursão aos Estados Unidos por desconforto muscular.

O provável City deve ter: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e Cancelo; Rodri, Phillips e De Bruyne; Bernardo, Foden e Haaland.

Os Reds, por sua vez, já tem dois desfalques certos para a partida: o meia inglês Oxlade-Chamberlain e o atacante português Diogo Jota, que se lesionaram logo no primeiro amistoso, no último dia 15, contra o Crystal Palace.

Até aqui, o Liverpool fez quatro testes, com 50% de aproveitamento: perdeu por 4 a 0 para o rival Manchester United, com boa parte dos titulares poupados. Depois, venceu por 2 a 0 o Crystal Palace e por 5 a 0 o Red Bull Leipzig, mas voltou a ser derrotado pelo Red Bull Salzburg, na Áustria.

A dois dias do confronto, o técnico alemão Jürgen Klopp fez elogios públicos ao atacante brasileiro Roberto Firmino, inserido em diversas especulações para deixar Anfield: “Firmino é crucial para nós. É o coração e a alma desta equipe. A maneira como jogamos nos últimos anos só foi possível por causa dele”, disse o treinador.

Para a partida, contudo, ainda há dúvidas se o técnico optará por Firmino como titular ou pelo uruguaio Darwin Nuñez, recém-contratado do Benfica por 75 milhões de euros (cerca de 396 milhões de reais).

O provável Liverpool deve ter: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago; Salah, Luís Díaz e Darwin Núñez (Roberto Firmino).

Na última temporada, a decisão do título inglês só foi sacramentada na última rodada. O City acabou levando o título da competição, com 93 pontos, somente um a mais do que o Liverpool.

Na ocasião, o time comandado por Klopp chegou a colocar as mãos na taça até poucos minutos para o fim da partida do rival. Enquanto vencia o Wolverhampton por 3 a 1, o City tropeçava em casa diante do Aston Villa. Uma incrível reação nos 15 minutos finais de partida recolocou o time de Guardiola na frente na tabela.

Confira onde assistir à final da Supercopa da Inglaterra e os amistosos internacionais neste sábado:

Supercopa da Inglaterra

13h

Liverpool x Manchester City – ESPN e Star+

Supercopa da Alemanha

15h30

Red Bull Leipzig x Bayern de Munique – OneFootball

Amistosos

8h45

Manchester United x Atlético de Madri – MUTV

15h15

Tottenham x Roma – Star+

15h30

Inter de Milão x Lyon – Star+

20h

New York Red Bulls x Barcelona – Barça TV

23h

Real Madrid x Juventus – ESPN 4 e Star+

