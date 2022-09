Liverpool contrata o brasileiro Arthur no fechamento da janela

Um destino surpreendente, uma negociação mais que aguardada. Assim definiu o diário italiano La Gazzeta dello Sport a iminente contratação do volante brasileiro Arthur Melopor parte do Liverpool. O meio-campista com passagens pela seleção brasileira chega à Inglaterra por empréstimo, vindo da Juventus, com contrato de uma temporada.

Tendo em vista que a janela de transferências do futebol inglês fecha nesta quinta-feira, 1º, às 19h (de Brasília), a contratação do brasileiro precisa ser oficializada em poucas horas. De acordo com a Gazzetta, ele realizará exames médicos e será anunciado ainda esta tarde. Arthur chegará de forma gratuita, sem valor fixado para futuras compras.

Apesar de surpreender, a chegada do atleta à Premier League acontece em meio a pedidos de Jurgen Klopp por novos reforços. Meio-campista conhecido por bom passe e controle da bola, Arthur vem de passagens inconsistentes por Juventus e Barcelona, desde que deixou o Grêmio como promessa.

Aos 26 anos, o brasileiro tem contrato com a equipe italiana até junho de 2025, mas sequer participou da pré-temporada do time de Turim, que espera fechar ainda hoje a contatação do argentino Leo Paredes, do PSG, para o setor.

