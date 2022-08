Lille x PSG: onde assistir ao Campeonato Francês neste domingo

O Paris Saint-Germain visita o Lille neste domingo, 21, às 15h45 (de Brasília), no estádio Pierre-Mauroy, em Lille, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Francês. A partida será transmitida pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Na liderança da competição e única equipe com 100% de aproveitamento, o PSG chega para o confronto após enorme repercussão do atrito envolvendo Neymar e Mbappé.

Na última sexta-feira, 19, o técnico Christophe Galtier tentou minimizar o problema dizendo ter aparado arestas em reunião privada com as duas estrelas, a diretoria do clube e os principais líderes do elenco.

“Não há desconforto. Nós nos reunimos no dia seguinte para resolver tudo isso, para um dizer ao outro o que tínhamos para dizer, entre nós”, afirmou Galtier, que não revelou quem será o batedor oficial de pênaltis, assunto que desencadeou a crise:

“Depende de quem estiver no campo. Em Montpellier, o primeiro era Kylian, o segundo, Ney. Houve uma troca e um debate entre Kylian e Ney no segundo pênalti. Pode haver Messi, Ramos… Há o que eu falo e que deve ser respeitado, e há a realidade do jogo e do momento”, completou.

Apesar da goleada por 5 a 2 sobre o Montpellier no último sábado, 13, com dois gols e ovação para Neymar no Parque Príncipes, o duelo evidenciou o clima de tensão entre as duas estrelas.

Na ocasião, imagens mostraram que Mbappé chegou a pedir a bola ao brasileiro para realizar a cobrança, que não lhe deu ouvidos. Antes, o camisa 7 já havia desperdiçado uma penalidade.

A cena mais chocante, no entanto, se deu em um contra-ataque em que Vitinha não passou a bola para Mbappé, que fez gestos de descontentamento e desistiu da jogada. O chilique causou protestos nas redes sociais.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Francês

8h

Strasbourg x Reims – Star+

10h

Angers x Brest – Star+

Clermont x Nice – Star+

Montpellier x Auxerre – Star+

Toulouse x Lorient – Star+

12h05

Rennes x Ajaccio – Star+

15h45

Lille x Paris Saint-Germain – ESPN e Star+

